Pamela Franco EXPONE la emotiva razón por la que tenía una ecografía en sus manos

Pamela Franco, conocida figura de la cumbia, ha estado en el centro de la atención mediática después de ser captada con una ecografía, desatando especulaciones sobre un posible embarazo con Christian Cueva. La imagen, difundida por el programa 'América hoy', generó una ola de comentarios en redes sociales, donde los seguidores de la cantante se preguntaban si la familia estaba por crecer.

La artista no tardó en salir al frente para disipar las dudas. Durante una entrevista en Radiomar, Pamela Franco explicó que la ecografía no tenía nada que ver con un embarazo reciente. Con palabras sinceras, desmintió los rumores y reveló una emotiva historia detrás de la fotografía, que sorprendió y conmovió a más de uno.

¿Pamela Franco está embarazada?

La especulación sobre un posible embarazo de Pamela Franco surgió luego de que se publicara una imagen de ella sosteniendo una ecografía. Muchos se apresuraron a concluir que la cantante de cumbia y Christian Cueva, quien siempre ha estado en el ojo público por su relación, estaban esperando un nuevo integrante en su familia. Sin embargo, la realidad es distinta y mucho más conmovedora de lo que se pensaba.

“Esa es la ecografía de mi Cata, estuve ayer y una persona, en algún momento, me la pidió para hacerme un cuadro y yo no recordaba que se la había dejado y me la devolvió, me la entregó ayer”, explicó Pamela en su intervención en Radiomar, desmintiendo con firmeza los rumores.

Pamela Franco reveló el vínculo que tiene con Christian Cueva desde hace años

En su reciente entrevista, Franco compartió detalles sobre su relación, destacando el sentido del humor de Cueva como uno de los aspectos más apreciados. “Siempre estás riéndote con él, es muy divertido, yo también soy muy divertida”, afirmó.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la revelación sobre la pasión que ambos tienen por la cumbia, un género que ha estado presente en sus vidas desde su niñez y ha sido un elemento clave en su vínculo. “Tenemos algo en común, también, la música, la cumbia”, declaró Pamela Franco.

Esta conexión no es solo un detalle superficial, sino que se remonta a sus raíces y entorno familiar. “Mi familia en Huamachuco, mis primas han sido sus amigas toda la vida, mis papás, mis tíos, es como que el destino”, comentó Pamela.