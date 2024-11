En una reciente entrevista, la cantante de cumbia Pamela Franco sorprendió al revelar sus sentimientos hacia el futbolista Christian Cueva. En esta conversación, la intérprete se sinceró sobre el lugar que 'Aladino' ocupa en su vida, en un contexto diferente al de sus declaraciones a inicios de año, cuando había afirmado que nunca volvería a involucrarse con él sentimentalmente.

Pamela Franco se sincera y revela sus sentimientos sobre Christian Cueva

En la entrevista con Radiomar, Pamela Franco reconoció que solo ellos comprenden la historia detrás de su relación y los momentos difíciles que atravesaron juntos. “Me pueden decir muchas cosas, pero solamente nosotros sabemos cómo ha sucedido cada cosa que nos ha pasado, en los tiempos que nos ha pasado”, expresó la cantante.

El acercamiento entre Pamela Franco y Christian Cueva comenzó en una etapa complicada para ella, luego de su separación de Christian Domínguez, quien fue señalado de serle infiel. 'Aladino', al enterarse de la situación, se acercó a Franco para darle apoyo.

"Si yo he vuelto he tener algún acercamiento con él es que mala persona no ha sido conmigo, ha habido cosas que conversar. Nos hemos reencontrado en otra etapa de nuestras vidas, ya somos más grandes, hemos sido golpeados, hemos pasado por circunstancias que muchas personas desconocen. Tengo un buen concepto de él, me hace sentir bien y bueno, lo que se ve no se pregunta", comentó la cantante.

Resumen: Pamela Franco da detalles de sus sentimientos sobre Christian Cueva