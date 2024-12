¿Es feriado el 23 de diciembre o día no laborable en Perú? Esto dice la normal oficial en El Peruano

Los días feriados y no laborables en Perú son muy esperados por los trabajadores, quienes están a la expectativa de poder tener un día de descanso, por eso, es importante verificar en el calendario oficial las disposiciones que se tienen hasta el momento. En esa línea, surge la duda sobre si el lunes 23 de diciembre será un día feriado o no laborable, recordar que está próxima la llegada de la Navidad, por lo que es relevante conocer la disposición para realizar una planificación.

Como cada año, el 25 de diciembre se celebra la Navidad, por lo que es un día feriado donde las personas pueden darse un merecido descanso. Revisa en esta nota qué dispone el calendario oficial del año 2024.

¿Es feriado o día no laborable el lunes 23 de diciembre?

Los trabajadores en Perú esperan con ansias los feriados y días no laborables, en ese sentido, según el calendario oficial dispuesto por el Gobierno, el lunes 23 de diciembre será un día no laborable. Esta disposición se da con el fin de ampliar los días para realizar actividades cercanas a la Navidad.

Día no laborable: ¿quiénes pueden descansar el 23 de diciembre?

Durante el 23 de diciembre, declarado día no laborable, todos los trabajadores del sector público tendrán la oportunidad de descansar y disfrutar de este merecido día libre. De igual manera, los trabajadores del sector privado o independientes que lo deseen podrán optar por disfrutar de esta fecha no laborable de manera opcional, siempre y cuando lleguen a un acuerdo con sus empleadores respectivos. ¡Es una excelente oportunidad para recargar energías y disfrutar de un merecido descanso!

¿Qué se celebra el 23 de diciembre, día no laborable en Perú?

Durante el 23 de diciembre, día no laborable en Perú, no se celebra un acontecimiento ni alguna festividad de relevancia nacional. Esta disposición se hace con el objetivo de promover el turismo interno, ya que los días no laborables muchas veces sirven como un puente para crear fechas de descanso prolongado, especialmente cuando están cercanos a un feriado nacional.