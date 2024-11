La controversia entre Pamela Franco y Janet Barboza continúa escalando, alimentando la atención mediática en torno a sus declaraciones. Durante una reciente transmisión de ‘América hoy’, Barboza afirmó que la cantante de cumbia había asistido al partido entre Universitario de Deportes y Cienciano, celebrado el 27 de octubre en el Estadio Monumental, buscando pasar desapercibida. Sin embargo, la conductora destacó que Franco fue a alentar a Christian Cueva, acompañada por Fiorella Méndez, fue reconocida a pesar de sus intentos por ocultarse con una capucha y lentes oscuros.

La presentadora añadió que el momento más incómodo de la noche se produjo cuando Pamela Franco intentó acercarse a las esposas de los jugadores de Universitario para tomarse una foto grupal. “Llega un momento en que Pamela y todas las esposas de los jugadores querían tomarse una foto, pero ellas se negaron a tomarse una foto con Pamela Franco”, comentó Janet Barboza, enfatizando que las fuentes que proporcionaron esta información eran de confianza y estuvieron presentes en el palco durante el evento.

Pamela Franco habría sufrido rechazo por parte de las esposas de los futbolistas, según Janet Barboza

El relato de Janet Barboza, que ya ha causado revuelo en los programas de espectáculos, detalla cómo Pamela Franco buscó integrarse en el grupo de esposas de los futbolistas presentes en el palco. Sin embargo, el intento de la cantante de interactuar no fue bien recibido. Según Barboza, las esposas decidieron rechazar la propuesta de fotografiarse con ella, lo que dejó a Franco en una situación incómoda. “Acá tengo la información de una persona que estaba en ese palco. Las esposas de los jugadores de la U le hicieron fuchi. Ella quería tomarse una foto con las esposas, pero ninguna quiso que Pamela apareciera en sus fotos, en sus historias”, detalló Barboza durante el programa.

Pamela Franco arremete contra Janet Barboza

El 5 de noviembre, durante una entrevista, Pamela Franco manifestó su molestia tras los comentarios de Janet Barboza, quien insinuó que la cantante había reaccionado negativamente al beso de Christian Cueva. Franco desmintió esta versión, asegurando que conoce la identidad de la fuente de Barboza y descartando la veracidad de sus palabras. “No entiendo qué tiene contra mí o si está enamorada de mí”, declaró Franco, desestimando las afirmaciones de la conductora de ‘América hoy’. “Yo no estoy molesta con alguien. Así que es totalmente mentira. Mentira como todo lo que hablan en ese programa. Hay otros programas que presumen, pero ella tiene una certeza... es mentira”, añadió la artista durante su participación en el podcast ‘Sin lenguas en los pelos’.

Franco también mencionó a una persona a la que se refirió como un “sapo”, sugiriendo que se trata de alguien que difunde rumores infundados. Ante esto, Carloncho comentó: “Ya sé quién es ese sapo”, aunque evitó mencionar nombres. La cantante reafirmó que los dichos de Barboza carecen de veracidad y aseguró que no guarda resentimiento hacia los conductores de ‘América hoy’, aunque considera que suelen tomar las situaciones de forma personal y que no siempre muestran respeto hacia sus invitados. “Sus reporteros se me acercan y siempre les respondo. No me molesta lo que digan, pero ahora me da gracia”, concluyó, haciendo referencia a la especulación de otros espacios televisivos.