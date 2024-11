Pamela Franco ofreció una entrevista para 'Sin lenguas en los pelos' y dejó entrever que Karla Tarazona sería "el amor de su vida" de Christian Domínguez, su expareja. Estas declaraciones de la cantante peruana causaron gran revuelo en redes y en la opinión pública, ya que, también, la cumbiambera dejó entrever que existió un acercamiento previo entre los conductores de 'Préndete', cuando ella con Domínguez mantenían una relación.

Estas fuertes declaraciones motivaron una contudente respuesta de Christian, quien, en su programa 'Préndete', no dudó en defender a Tarazona y le mandó una serie advertencia a su expareja, Pamela Franco. "Yo ya advertí", empezó diciendo el líder de la 'Gran orquesta internacional', para luego hablar largo y tendido sobre las controversiales declaraciones de la madre de su última hija.

Christian Domínguez advierte a Pamela Franco

En medio de la oficialización entre Christian Cueva y Pamela Franco, un detalle saltó a la luz. Según la cumbiambera, Karla Tarazona y Christian Domínguez tenían una cercana relación cuando ella mantenía un romance con el cantante, lo que desató algunos rumores de infidelidad. Ante la ola de comentarios, el también actor decidió romper su silencio y mandó una firme advertencia a Franco.

"(...) Lo que no está claro y se ha dejado ambiguamente (sobre su cercanía con Karla Tarazona cuando estaba en una relación con Pamela Franco). Por último, yo ya advertí, si Karla hace lo que cree conveniente, ya advertí que no busquen los '3 pies al gato'. Pero, si ya no se entiende, bueno, pues, ahí está (Karla Tarazona). Ahí, ¡agárrate!", expresó Christian Domínguez.

¿Qué le respondió Karla Tarazona a Pamela Franco?

La controversia surgió cuando Pamela Franco expresó, de manera conciliadora, su deseo de que Christian Domínguez y Karla Tarazona fueran felices, insinuando que tal vez Tarazona había sido el verdadero amor del cantante. Este comentario captó la atención de la presentadora, quien rápidamente aclaró la situación y despejó dudas. “Hoy en día no tengo un amor de mi vida; lo descubriré con el tiempo", afirmó Tarazona al ser consultada sobre los posibles sentimientos de Domínguez.

Tarazona también subrayó que su vínculo con Christian Domínguez, padre de su hijo, se limitó únicamente a aspectos relacionados con la crianza y que estos encuentros fueron ocasionales, explicando: "La relación que tuve con Christian, por temas de nuestro hijo, siempre fue esporádica, precisamente para evitar malentendidos… Mientras cada uno estuvo en una relación, no hubo acercamiento amoroso alguno más allá del de padres".