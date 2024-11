Tras la oficialización de su relación el pasado 31 de octubre, Christian Cueva y Pamela Franco se han mantenido en el centro de atención. El futbolista de Cienciano sorprendió a todos al besar a Franco en pleno escenario, un gesto que se viralizó rápidamente. Sin embargo, la supuesta reacción distante de Pamela generó un aluvión de comentarios en redes y especulaciones sobre la autenticidad del momento. En la edición del 4 de noviembre de 'América hoy', Janet Barboza reveló que, según fuentes de “primera mano”, Pamela Franco no habría estado contenta con el inesperado beso.

Janet Barboza revela que Pamela Franco sí se habría incomodado con beso de Christian Cueva

La conductora Janet Barboza afirmó que la pareja tenía planeado oficializar su relación, pero no de la manera en que sucedió: “Después de que Christian Cueva entra al escenario y besa a Pamela Franco, casi la fuerza a darle el beso y ella se aleja. Después de eso hubo un broncón de aquellos. Me han contado que eso no estaba planeado; ellos sí querían oficializar, pero solo querían tener imágenes bonitas, que se les viera juntos. Sin embargo, él invade su espacio, la toma desprevenida, la besa, y dicen que después hubo una bronca entre los dos, que ella estaba recontra asada”.

El evento, que ocurrió mientras Franco se encontraba trabajando, también fue analizado por la psicóloga Lizbeth Cueva, quien señaló la importancia de considerar el contexto. “Hay que tomar en cuenta que ese momento era su momento de trabajo, estaba trabajando, no se estaba divirtiendo. Él sí se estaba divirtiendo”, comentó la especialista, subrayando que la reacción de Pamela podría haber sido influenciada por la incomodidad de ser sorprendida en un entorno profesional.

Yolanda Medina defiende relación de Pamela Franco con Christian Cueva

En una entrevista reciente con un medio local, Yolanda Medina fue contundente al compartir su opinión sobre la relación de su amiga Pamela Franco con el futbolista de Cienciano. La cantante subrayó que cada pareja tiene su propia forma de mostrar cariño y que, en el caso de Franco, sus emociones se evidencian a través de sus acciones más que en muestras públicas. “Asumo que ella demostrará su amor con sus acciones. Tampoco quieran ver a Pamela colgada de él”, mencionó Medina, enfatizando que la actitud de la intérprete no debería ser vista como falta de interés.

Aunque algunos piensan que la manera reservada de la cantante de 'Dile la verdad' podría interpretarse como falta de compromiso, Medina rechazó estas suposiciones y recordó que no todos demuestran afecto de la misma manera. “Ellos son los dueños de sus vidas. Si se aman y han decidido hacerlo público, les deseo lo mejor”, afirmó, mostrando su respeto por la decisión de la pareja de hacer visible su relación.