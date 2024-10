En un episodio de Keeping Up With The Kardashians transmitido en 2014, Khloé Kardashian relató un momento curioso de una fiesta organizada por el famoso rapero Sean 'Diddy' Combs. Durante una conversación con su hermana Kourtney Kardashian, la socialité mencionó que había asistido a un evento en el que la mitad de los invitados se encontraban “desnudos”. Esta declaración, que en su momento fue tomada como un comentario ligero y gracioso, ha cobrado nueva relevancia en medio de la reciente demanda que enfrenta Diddy, relacionada con acusaciones de tráfico sexual y otros delitos.

¿Qué dijo Khloé Kardashian sobre las fiestas de P. Diddy?

En el episodio, Khloé y Kourtney Kardashian conversaban cuando surgió el tema de la fiesta. La mayor de las hermanas, de manera casual, preguntó: "¿Y con quiénes estuviste este fin de semana?", a lo que Khloé respondió que había estado con "varios de sus amigos".

Ante esto, Kourtney Kardashian, en tono de broma, comenzó a mencionar nombres de figuras públicas conocidas como Sean Diddy Combs, Quincy Combs, Justin Bieber y French Montana, a lo que Khloé Kardashian respondió con una sonrisa, confirmando que Kourtney había acertado. Incluso, bromeó sobre el hecho de que su hermana probablemente no conocía a todas las celebridades mencionadas.

La conversación adquirió un tono más anecdótico cuando Khloé describió la fiesta a la que había asistido. Según su relato, la mitad de los asistentes estaban "desnudos", lo que provocó risas en el diálogo con su hermana. La menor de las Kardashian también añadió en tono juguetón que Kourtney “habría disfrutado” de esa fiesta.

¿Cuál es la lista de famosos que fueron a las fiestas de Sean Diddy Combs?

A medida que avanza la investigación, han surgido inquietantes detalles sobre las llamadas fiestas 'Freak Offs' que P. Diddy supuestamente organizaba. Estas reuniones, que habrían atraído a varias celebridades de Hollywood, se habrían llevado a cabo a finales de los años 90 y principios de los 2000. Aunque en ese entonces no se conocía lo que realmente ocurría en la residencia del productor, recientes filtraciones de fotos y videos han generado un gran interés en las redes sociales.

En este contexto, C5N informó que entre los asistentes a dichas fiestas se encontrarían figuras prominentes como:

Leonardo DiCaprio

Jennifer Lopez

David Blaine

Chevy Chase

Regis Philbin

Sarah Jessica Parker

Vera Wang

Sean 'Diddy' Combs y algunos famosos que asistieron a sus fiestas. Foto: difusión.

¿Qué es el 'Freak Off'?

El término 'Freak Off' ha estado relacionado con las controvertidas fiestas organizadas por Sean Combs. Según varios testimonios presentados durante el juicio del rapero, estas celebraciones incluían a diversas personas que supuestamente eran llevadas a participar en actos sexuales bajo los efectos de drogas. Algunas de estas fiestas habrían durado varios días, y las denuncias indican que se trataba de eventos caracterizados por excesos y abusos.

Se informa que el video supuestamente vendido por Sean Combs corresponde a una de estas fiestas, que se llevaron a cabo en la exclusiva área de Calabasas, California. Aunque no se conoce con precisión el contenido del material, la inclusión de personalidades como Justin Bieber ha provocado indignación entre el público y ha llamado la atención sobre las dinámicas peligrosas que rodeaban estos eventos.

Sean 'Diddy' Combs está siendo investigado por los presuntos delitos de tráfico sexual y extorsión. Foto: AFP

Estas son las fotos filtradas de las fiestas de P. Didd

Entre las imágenes filtradas, se destacan escenas de las icónicas White Parties (Fiestas de Blanco) organizadas por P. Diddy, conocidas por su exclusividad y su estricto código de vestimenta, donde todos los asistentes debían vestir de blanco.

En uno de los videos filtrados, se observan mujeres jugando en columpios sobre piscinas, mientras que en otras tomas aparece una cama gigante, que, según algunos testigos, habría sido utilizada para fines más oscuros durante la noche. Estos elementos, que en su momento parecían extravagancias, ahora se asocian con las actividades ilícitas por las que Sean Combs está siendo investigado.

Resumen: Khloé Kardashian admitió haber ido a una fiesta de P. Diddy