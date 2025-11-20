Precio del dólar en Perú HOY, jueves 20 de noviembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
Apertura del tipo de cambio, según Bloomberg para hoy, 20 de noviembre
El precio del dólar abrió su cotización en S/3,80, de acuerdo a datos preliminares del portal Bloomberg.
¿Cuál es el precio del dólar HOY en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,360 la compra y S/3,385 la venta.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú, 20 de noviembre?
BCP
- Compra: S/3,3420
- Venta: S/3,4160
Scotiabank
- Compra: S/3,2735
- Venta: S/3,4850
BBVA
- Compra: S/3,3252
- Venta: S/3,4402
Proyección del dólar en Perú durante el 2025
El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) lleva a cabo mensualmente la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas, que recopila las proyecciones de inflación, crecimiento del Producto Bruto Interno ([PBI]), tipo de cambio y tasa de interés. Los resultados de esta encuesta son fundamentales para comprender las perspectivas del mercado y se presentan en el Resumen Informativo de la Nota Semanal del BCRP.
Se proyecta que el tipo de cambio cierre el 2025 alrededor de S/3,75 por dólar, y que para 2026 se mantenga en un rango de entre S/3,75 y S/3,78 por dólar. En 2027, se espera una ligera fluctuación con una estimación entre S/3,75 y S/3,80 por dólar. Además, las expectativas para los próximos 12 meses muestran una pequeña corrección a la baja, ya que el promedio de analistas y del sistema financiero ajustó su pronóstico de S/3,76 en febrero a S/3,75 en marzo.
Precio del dólar hoy, jueves 20 de noviembre, en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio
