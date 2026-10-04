Es impreciso que los mineros artesanales tengan los mismos requisitos de formalización que la gran minería

En el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, el candidato al Gobierno Regional de Madre de Dios, Julio Moreno, del partido político Renovación Popular, se refirió a la situación de la minería en su región y señaló lo siguiente:

“Para un pequeño minero, un minero artesanal, los requisitos que piden para su formalización son los mismos que piden para la gran minería”.

Esta declaración es imprecisa. Mezcla aspectos distintos; además, hay obligaciones generales que alcanzan a toda actividad minera. Por otro lado, el procedimiento de formalización tiene reglas específicas para la pequeña minería y la minería artesanal.

La ley diferencia las categorías mineras

La escala minera se determina principalmente por el área y la capacidad instalada de producción o beneficio. El artículo 91 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley General de Minería, aprobado por el Decreto Supremo N.° 014-92-EM , establece las siguientes diferencias:

Categoría Área máxima Capacidad productiva Productor minero artesanal (PMA) Hasta 1.000 hectáreas Hasta 25 toneladas métricas por día; en yacimientos metálicos tipo placer, hasta 200 metros cúbicos por día Pequeño productor minero (PPM) Hasta 2.000 hectáreas Hasta 350 toneladas métricas por día; en yacimientos metálicos tipo placer, hasta 3.000 metros cúbicos por día Mediana minería Sin límite señalado en el cuadro del Tribunal Constitucional Más de 350 y hasta 5.000 toneladas métricas por día Gran minería Sin límite señalado en el cuadro del Tribunal Constitucional Más de 5.000 toneladas métricas por día

La formalización tiene un procedimiento específico: IGAFOM

El Decreto Supremo 009-2025-EM establece que este procedimiento solo se aplica a personas inscritas en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Entre los requisitos de la ventanilla única de formalización minera figuran:

Acreditar la titularidad del derecho minero.

Acreditar el uso o propiedad del terreno superficial.

Presentar el Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM).

Presentar un expediente técnico.

Cumplir exigencias relacionadas con el patrimonio arqueológico.

Informar sobre agua, explosivos, insumos químicos y combustibles.

Cumplir obligaciones ambientales, tributarias y de seguridad.

La norma menciona expresamente como requisito:

“Instrumento de Gestión Ambiental [...] IGAFOM Correctivo y Preventivo”.

Fuente: D. S. 009-2025-EM

El IGAFOM es un instrumento creado específicamente para la formalización de la pequeña minería y la minería artesanal. Es decir, el pequeño minero o minero artesanal que está en el REINFO sigue un procedimiento especial de formalización. La gran minería no tramita su autorización a través del REINFO.

La gran minería sigue un régimen ambiental distinto

La mediana y gran minería se rigen principalmente por el Decreto Supremo 040-2014-EM , cuyo reglamento actualizado al 2026 indica en su artículo 3:

Fuente: Reglamento de protección y gestión ambiental para las actividades de explotación, beneficio, labor general, transporte y almacenamiento minero

También precisa que la pequeña minería y la minería artesanal se rigen por una normativa específica.

En este régimen, los proyectos deben tramitar instrumentos ambientales del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental —SEIA—. La Ley 27446 establece tres categorías:

DIA: Declaración de Impacto Ambiental, para proyectos sin impactos negativos significativos.

EIA-sd : Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado, para proyectos con impactos moderados.

: Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado, para proyectos con impactos moderados. EIA-d: Estudio de Impacto Ambiental Detallado, para proyectos que pueden generar impactos negativos significativos.

El Reglamento Ambiental Minero define el EIA-d como el estudio que corresponde cuando existe una evaluación de impactos ambientales negativos significativos, mientras que el EIA-sd se relaciona con impactos moderados.

¿Qué requisitos pueden ser iguales entre la gran minería y la minería artesanal?

Acreditar el derecho sobre la concesión

Acreditar el terreno superficial

Obtener permisos relacionados con el agua

Cumplir normas de seguridad

Cumplir obligaciones tributarias

Proteger el patrimonio arqueológico

Obtener autorizaciones sectoriales cuando correspondan

En otras palabras, dos operadores pueden tener que demostrar que cuentan con autorización para usar un terreno o aprovechar agua, pero no necesariamente deben presentar el mismo instrumento ambiental ni seguir el mismo procedimiento administrativo. Un minero artesanal inscrito en el REINFO puede tener que presentar un IGAFOM, un expediente técnico y documentos de formalización. Una empresa de gran minería, en cambio, debe tramitar su certificación ambiental dentro del régimen ordinario aplicable a la mediana y gran minería.

Cuadro comparativo

Minería artesanal y pequeña minería Mediana y gran minería Quiénes están comprendidos Personas o empresas inscritas en el Reinfo que buscan regularizar sus actividades. Empresas o titulares mineros que tramitan sus autorizaciones dentro del régimen ordinario. Qué deben presentar Acreditación del derecho minero, del terreno superficial, expediente técnico y documentos relacionados con agua, patrimonio arqueológico, seguridad y obligaciones tributarias. Estudios, permisos y documentos técnicos propios del régimen ordinario de la actividad minera. Instrumento ambiental Presentan el IGAFOM en sus aspectos correctivo y preventivo. Presentan instrumentos como el EIA-sd —Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado— o el EIA-d —Estudio de Impacto Ambiental Detallado—, según el impacto del proyecto. Norma ambiental principal Se rigen por normas específicas de formalización, como el Decreto Supremo 038-2017-EM Decreto Supremo 009-2025-EM Se rigen principalmente por el Decreto Supremo 040-2014-EM

PerúCheck se comunicó con el exministro de Energía y Minas, Iván Merino, quien señaló:

"Si esa fuera la afirmación del señor Julio Moreno, no se sostiene si se toma solo el marco normativo vigente. En el régimen peruano, la pequeña minería y la minería artesanal no tienen los mismos requisitos que la gran minería", y agregó: "Una cosa es formalizarse por el REINFO; otra es operar ya como PPM o PMA. Mezclar ambos es el origen de la frase ‘nos piden lo mismo que a la gran minería’".

Conclusión

Es cierto que existen obligaciones administrativas, técnicas y ambientales que pueden alcanzar a distintas categorías mineras. Pero la normativa vigente no establece requisitos iguales o equivalentes en todos los aspectos: diferencia la escala de producción, el área permitida, el procedimiento de formalización, la autoridad encargada y los instrumentos ambientales. Por lo tanto, PerúCheck califica la afirmación del candidato como imprecisa.

Nota elaborada por Breiner Oquendo, de PerúCheck.