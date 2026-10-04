Es impreciso que los mineros artesanales tengan los mismos requisitos de formalización que la gran minería

En el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, el candidato al Gobierno Regional de Madre de Dios, Julio Moreno, del partido político Renovación Popular, se refirió a la situación de la minería en su región y señaló lo siguiente:
“Para un pequeño minero, un minero artesanal, los requisitos que piden para su formalización son los mismos que piden para la gran minería”.
Esta declaración es imprecisa. Mezcla aspectos distintos; además, hay obligaciones generales que alcanzan a toda actividad minera. Por otro lado, el procedimiento de formalización tiene reglas específicas para la pequeña minería y la minería artesanal.
La escala minera se determina principalmente por el área y la capacidad instalada de producción o beneficio. El artículo 91 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley General de Minería, aprobado por el Decreto Supremo N.° 014-92-EM, establece las siguientes diferencias:
|Categoría
|Área máxima
|Capacidad productiva
|Productor minero artesanal (PMA)
|Hasta 1.000 hectáreas
|Hasta 25 toneladas métricas por día; en yacimientos metálicos tipo placer, hasta 200 metros cúbicos por día
|Pequeño productor minero (PPM)
|Hasta 2.000 hectáreas
|Hasta 350 toneladas métricas por día; en yacimientos metálicos tipo placer, hasta 3.000 metros cúbicos por día
|Mediana minería
|Sin límite señalado en el cuadro del Tribunal Constitucional
|Más de 350 y hasta 5.000 toneladas métricas por día
|Gran minería
|Sin límite señalado en el cuadro del Tribunal Constitucional
|Más de 5.000 toneladas métricas por día
El Decreto Supremo 009-2025-EM establece que este procedimiento solo se aplica a personas inscritas en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Entre los requisitos de la ventanilla única de formalización minera figuran:
La norma menciona expresamente como requisito:
“Instrumento de Gestión Ambiental [...] IGAFOM Correctivo y Preventivo”.
Fuente: D. S. 009-2025-EM
El IGAFOM es un instrumento creado específicamente para la formalización de la pequeña minería y la minería artesanal. Es decir, el pequeño minero o minero artesanal que está en el REINFO sigue un procedimiento especial de formalización. La gran minería no tramita su autorización a través del REINFO.
La mediana y gran minería se rigen principalmente por el Decreto Supremo 040-2014-EM, cuyo reglamento actualizado al 2026 indica en su artículo 3:
Fuente: Reglamento de protección y gestión ambiental para las actividades de explotación, beneficio, labor general, transporte y almacenamiento minero
También precisa que la pequeña minería y la minería artesanal se rigen por una normativa específica.
En este régimen, los proyectos deben tramitar instrumentos ambientales del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental —SEIA—. La Ley 27446 establece tres categorías:
El Reglamento Ambiental Minero define el EIA-d como el estudio que corresponde cuando existe una evaluación de impactos ambientales negativos significativos, mientras que el EIA-sd se relaciona con impactos moderados.
En otras palabras, dos operadores pueden tener que demostrar que cuentan con autorización para usar un terreno o aprovechar agua, pero no necesariamente deben presentar el mismo instrumento ambiental ni seguir el mismo procedimiento administrativo. Un minero artesanal inscrito en el REINFO puede tener que presentar un IGAFOM, un expediente técnico y documentos de formalización. Una empresa de gran minería, en cambio, debe tramitar su certificación ambiental dentro del régimen ordinario aplicable a la mediana y gran minería.
|Minería artesanal y pequeña minería
|Mediana y gran minería
|Quiénes están comprendidos
|Personas o empresas inscritas en el Reinfo que buscan regularizar sus actividades.
|Empresas o titulares mineros que tramitan sus autorizaciones dentro del régimen ordinario.
|Qué deben presentar
|Acreditación del derecho minero, del terreno superficial, expediente técnico y documentos relacionados con agua, patrimonio arqueológico, seguridad y obligaciones tributarias.
|Estudios, permisos y documentos técnicos propios del régimen ordinario de la actividad minera.
|Instrumento ambiental
|Presentan el IGAFOM en sus aspectos correctivo y preventivo.
|Presentan instrumentos como el EIA-sd —Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado— o el EIA-d —Estudio de Impacto Ambiental Detallado—, según el impacto del proyecto.
|Norma ambiental principal
|Se rigen por normas específicas de formalización, como el Decreto Supremo 038-2017-EM y el Decreto Supremo 009-2025-EM.
|Se rigen principalmente por el Decreto Supremo 040-2014-EM, aplicable a la mediana y gran minería.
PerúCheck se comunicó con el exministro de Energía y Minas, Iván Merino, quien señaló:
"Si esa fuera la afirmación del señor Julio Moreno, no se sostiene si se toma solo el marco normativo vigente. En el régimen peruano, la pequeña minería y la minería artesanal no tienen los mismos requisitos que la gran minería", y agregó: "Una cosa es formalizarse por el REINFO; otra es operar ya como PPM o PMA. Mezclar ambos es el origen de la frase ‘nos piden lo mismo que a la gran minería’".
Es cierto que existen obligaciones administrativas, técnicas y ambientales que pueden alcanzar a distintas categorías mineras. Pero la normativa vigente no establece requisitos iguales o equivalentes en todos los aspectos: diferencia la escala de producción, el área permitida, el procedimiento de formalización, la autoridad encargada y los instrumentos ambientales. Por lo tanto, PerúCheck califica la afirmación del candidato como imprecisa.
Nota elaborada por Breiner Oquendo, de PerúCheck.