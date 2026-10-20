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Produce autoriza pesca exploratoria de anchoveta blanca por 15 días ante el desarrollo de El Niño

La medida permitirá al Imarpe evaluar la disponibilidad de este recurso en el mar peruano. En una prospección reciente, el instituto estimó una biomasa de 242.602 toneladas y advierte que la presencia de esta especie podría aumentar durante el desarrollo del fenómeno climático.

El Ministerio de la Producción autorizó al Imarpe a realizar una pesca exploratoria de samasa por 15 días fuera de las cinco millas náuticas, en el contexto de El Niño 2026-2027.
El Ministerio de la Producción autorizó al Imarpe a realizar una pesca exploratoria de samasa por 15 días fuera de las cinco millas náuticas, en el contexto de El Niño 2026-2027.Composición LR/ Difusión
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El Ministerio de la Producción (Produce) autorizó al Instituto del Mar del Perú (Imarpe) a realizar una pesca exploratoria de anchoveta blanca o samasa por un periodo de hasta 15 días calendario, en el marco deEl Niño 2026-2027. Las operaciones se realizarán fuera de las cinco millas náuticas de la costa y permitirán evaluar dónde se concentra este recurso y qué posibilidades ofrece para la actividad pesquera.

La autorización quedó establecida en la Resolución Ministerial N.° 00363-2026-PRODUCE. Participarán embarcaciones pesqueras de cerco de mayor escala, con una capacidad de bodega de hasta 110 metros cúbicos y permisos vigentes para extraer samasa.

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El plazo empezará a correr desde las 00:00 horas del día siguiente a la publicación de la lista de embarcaciones autorizadas. Produce deberá difundir esa relación mediante una resolución directoral.

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El Imarpe estima 242.602 toneladas de samasa en el mar peruano

El interés por este recurso responde a las condiciones que podría generar El Niño. Según los informes técnicos del Imarpe, la presencia de samasa en el litoral peruano depende de la intensidad del fenómeno y su biomasa podría aumentar durante su etapa de mayor desarrollo, favorecida también por la respuesta reproductiva de la especie.

Durante una evaluación realizada entre el 15 de septiembre y el 7 de octubre, el instituto registró una biomasa acústica de 242.602 toneladas de samasa (Anchoa nasus).

La nueva actividad permitirá reunir información sobre su distribución, disponibilidad para la captura y características biológicas y pesqueras. Con esos resultados, el Imarpe podrá recomendar medidas para regular su aprovechamiento, en función de las condiciones que se observen durante el desarrollo de El Niño.

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Las embarcaciones deberán operar fuera de las zonas reservadas para la pesca artesanal, contar con redes de 13 milímetros y equipos de seguimiento satelital. También deberán permitir el embarque de observadores del Imarpe y registrar sus faenas. La norma establece límites para la captura de ejemplares por debajo de la talla mínima y faculta a las autoridades a suspender operaciones o cerrar zonas de pesca si detectan riesgos para la conservación.

Al término de la pesca exploratoria, el Imarpe tendrá hasta diez días calendario para presentar un informe con los resultados y sus recomendaciones. A partir de esa información, Produce podrá evaluar la necesidad de establecer medidas adicionales para ordenar la actividad.

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La resolución también contempla sanciones para las embarcaciones que incumplan las condiciones. Estas podrán ser retiradas de la actividad y quedar excluidas de posteriores actividades científicas durante un año, además de afrontar los procedimientos administrativos correspondientes.

La autorización busca determinar si la samasa puede aprovecharse como un recurso pesquero de oportunidad durante El Niño, con información científica que permita orientar las decisiones sin comprometer su conservación.

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