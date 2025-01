El proyecto minero peruano que producirá 150 mil onzas de oro anuales desde 2025: esta es la fecha de inicio de operaciones

Un proyecto minero ubicado en la región Moquegua es una mina subterránea de oro que comenzará sus operaciones en 2025. Se estima que la producción anual alcanzará entre 150,000 y 160,000 onzas de oro, lo que fortalecerá la presencia de la Compañía de Minas Buenaventura en el sector. Al respecto, el presidente de Buenaventura destacó que la producción de la mina no será de grandes volúmenes, pero que la infraestructura disponible, como el puerto de Matarani, facilitará el transporte del mineral.

Además, durante la presentación de proyectos mineros, el Ministerio de Energía y Minas de Perú mencionó varios proyectos programados para iniciar en 2025 y 2026, con un enfoque en la participación de las comunidades locales en las actividades mineras.

¿Cuál es el proyecto minero peruano que producirá 150 mil onzas de oro anuales?

El proyecto San Gabriel, ubicado en Ichuña, Moquegua, es una mina subterránea de oro cuyo objetivo es generar entre 150,000 y 160,000 onzas de oro cada año. Esta nueva iniciativa fortalecerá la posición de Buenaventura en el sector aurífero.

Las operaciones están programadas para comenzar en el tercer trimestre de 2025, específicamente entre los meses de julio y agosto, según lo confirmó Roque Benavides, presidente de la Compañía de Minas Buenaventura, en una entrevista en el programa Diálogos Mineros del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

Pronunciamiento del presidente de la Compañía de Minas Buenaventura, Roque Benavides

Roque Benavides detalló que el inicio de producción de San Gabriel está previsto para el tercer trimestre de 2025, en las alturas de Ichuña, y que, aunque el arranque de operaciones se espera para los meses de julio o agosto, la producción efectiva se logrará durante el tercer trimestre del año.

“Esperamos ponerlo en producción para el tercer trimestre del 2025 en las alturas de Ichuña. El arranque debe ser en julio-agosto, pero la producción debe ser el tercer trimestre del año. Estamos trabajando muy intensamente”, manifestó.

A pesar de que la mina no producirá grandes volúmenes de oro, Benavides destacó que el puerto minero de Matarani, ubicado en la región, es clave para asegurar la infraestructura necesaria. Adicionalmente, subrayó que la cercanía de la mina al pueblo de Ichuña traerá beneficios para la comunidad local.

“La producción de San Gabriel no va a ser de grandes volúmenes y, por lo tanto, tenemos Matarani, que es un puerto minero muy importante. No debe haber ningún problema de infraestructura en ese sentido. Creo que lo más importante va a ser el impacto sobre el pueblo de Ichuña que se va a beneficiar por la cercanía a la mina de San Gabriel”, expresó.

Proyectos mineros en Perú que comenzarán en 2025

El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero Cornejo, presentó los proyectos mineros que comenzarán en 2025 y 2026, haciendo énfasis en la importancia de la participación activa de las comunidades locales en los procesos de extracción minera. Algunos de los proyectos que se desarrollarán incluyen:

Reposición Antamina (Áncash)

Corani (Puno)

Reposición Raura (Huánuco)

Reposición Tantahuatay (Cajamarca)

Chalcobamba Fase I (Apurímac)

Ampliación Huancapetí (Áncash)

Romina (Lima)

Tía María (Arequipa)

Zafranal (Arequipa)

Pampa de Pongo (Arequipa)

Trapiche (Apurímac)

Sumado a eso, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) anunció la adjudicación del proyecto El Algarrobo, ubicado en Tambogrande, Piura, a la empresa Buenaventura. Este proyecto requerirá una inversión total de US$ 2.753 millones, de los cuales US$ 759 millones se destinarán a la inversión inicial y US$ 1.994 millones se destinarán a los gastos operativos durante los primeros diez años de funcionamiento.