Elmer Cuba, experto de Macroconsult, habló con La República sobre crisis en Petroperú para la recuperación económica, el factor político, entre ellos la debilidad del gobierno de Dina Boluarte y la poca productividad de los ministerios que “son una traba para el desarrollo”. En CADE Ejecutivos 2024, añadió que ingreso a OCDE sería importante y que se requiere una reforma de la gestión pública.

— ¿Hemos salido del riesgo de descalabro económico?

— En el panorama, Perú ha seguido creciendo de manera sostenida hace 30 años. Hemos tenido crisis muy cortas el 2009 con la crisis mundial y el año pasado también una cosa extraña, ocurrió un Fenómeno del Niño importante, imprevisto; y una fuerte inflación que golpeó los salarios. Hubo una recesión leve para lo que hemos tenido en la historia de Perú, la economía cayó 0,6% y sobre eso estamos recuperando este año de manera importante.

— Por segundo año parece que se va a romper el techo del déficit fiscal. ¿Esto qué nos dice sobre la fortaleza del Ministerio de Economía?

— Sinceramente, no me quita el sueño. El año pasado el déficit fiscal aumentó porque han caído los ingresos por la recesión y este año porque hay un impulso fiscal para salir de la recesión. Hay una inversión pública que está creciendo 15% a 18% que ayuda a sacarnos de esta recesión. El próximo año se espera que el déficit fiscal se cierre fuertemente, en cuyo caso habrán sido 2 años de susto, pero volvemos a la normalidad. Los mercados internacionales donde se cotizan los bonos privados se cotizan sin mayor problema. Y también dos importantes clasificadoras de riesgo nos han mejorado la perspectiva. El único problema que puede cambiar eso el próximo año es Petroperú. Si Petroperú no se arregla a tiempo, sí podríamos estar hablando de un tercer año con problemas y ahí sí, yo estaría de ese lado hipercrítico.

— ¿Y qué panorama le da esta nueva de dirección de Petroperú?

— Bueno, tienen espacio ahora para hacerse ver las mejoras en la competitividad, bajar los costos y comenzar a generar. Una vez que generen excedentes, van a poder pagar los intereses de la deuda, no la deuda. En el mejor escenario van a poder hacer eso. Ojalá que lo puedan hacer y no sigan pidiendo más recursos públicos.

— ¿Cree que este Ministerio de Economía puede hacer reformas teniendo en cuenta que el Congreso también es una fuerza avasalladora?

— No, por la naturaleza misma del Gobierno. Es un Ejecutivo débil, que no tiene bancada, que ha tenido que ceder mucho frente. No es un tema del ministerio, es un tema en general de la política misma y de la presidenta Dina Boluarte misma, que no tiene esa fortaleza.

— En los próximos días se está planteando una reforma para disminuir algunos tributos al sector agroexportador, ¿cómo ve esta alternativa?

— En el tema agroexportador ha habido mucha mala información que el año 2020 llevó a una ley que efectivamente es mala, con un retroceso con el sector. Lo que queda es eliminar este salario beta, porque sí es un tema que afecta a cultivos intensivos en mano de obra, encarece los productos, creo que eso se puede mejorar. El tema del impuesto a la renta está más difícil moverlo, en ese lado soy más escéptico.

— También se habla sobre el objetivo del país de ingresar a la OCDE.

— Precisando un poco, estar en la OCDE es algo bueno para el sector público y privado porque es un club de buenas prácticas donde se reúnen todos los expertos en diversos temas públicos, regulatorios, de promoción. Sin duda es una buena idea estar ahí, pero tampoco te blinda. Por ejemplo, México está ahí y mire lo que está pasando ahora con la seguridad ciudadana, con el narcotráfico, con el crecimiento económico. Colombia está en la OCDE y ha perdido el grado de inversión y está con problemas fiscales severos. Chile está en la OCDE y casi cambia el modelo económico con un plebiscito hace un par de años. Estar en la OCDE es positivo, pero tampoco es la panacea.

— ¿Pero la debilidad de las instituciones nos aleja más de estar dentro de ese orbe?

— Digamos que hace más lento el proceso, pero tarde o temprano el Perú tiene que estar en la OCDE.

— ¿Qué se necesitaría para volver a esos crecimientos de 6% o 7%? Se habló de que no basta la inversión privada, también se requiere inversión pública.

— La inversión privada es una condición necesaria. No es suficiente para volver a crecer a 6%. Para crecer 4%, 3%, sí. Para el 6% se requiere una reforma del sector público. No inversión pública, sino reforma en la gestión pública. Es decir, mejorar la productividad de todos los ministerios que hoy son una traba para el desarrollo.

— Se está llegando un momento de mayor inestabilidad.

— No, el PBI no va a caer, va a seguir creciendo. La confianza que venía subiendo muy rápidamente puede dejar de subir. No creo que caiga, pero va a dejar de subir, de mejorar.

— Se viene un panorama preelectoral, ¿qué tanto puede afectar las expectativas de crecimiento?

— Va a depender mucho como vienen las primeras encuestas para ver quién podría ser favorito, dependiendo de eso habrá más o menos miedo. Y va a haber tiempo para pedirles a los favoritos que aclaren un poco qué van a hacer.

— Habló de la necesidad de votar bien. ¿Eso basta para volver a esos escenarios anteriores de crecimiento?

— Sí, en verdad votar bien basta, pero hay que hacerlo bien. Y si tú votas bien, va a haber un ministro de Educación que realmente haga la reforma educativa y los jóvenes van a tener mejor formación. Si votas bien, va a haber un mejor ministro de Salud, va a luchar mejor contra la anemia. Si votas bien, va a haber un mejor Ministerio de Minas que luche contra la minería ilegal

— ¿Qué sensación le deja la censura del ministro Rómulo Mucho?

— Un trago amargo porque una democracia está en problemas serios cuando la sociedad tiene que defenderse de su propio Congreso. Ha primado el bien particular en lugar del bien común.

— ¿Este Congreso con sus decisiones no está yendo contra las expectativas de crecimiento?

— Sin duda que sí. También está defraudando al ciudadano que esperaba un mejor representante.