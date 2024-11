Empresarios reaccionan a la inasistencia de Dina Boluarte al CADE 2024: "Está a espaldas del país"

Dina Boluarte canceló su asistencia a la clausura de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) que se iba a llevar a cabo este jueves 28 de noviembre en Arequipa. La decisión de la mandataria se da en medio de una alta desaprobación de los líderes empresarios que se encuentran en este evento. Ante ello, los diferentes económicos más importantes del Perú lamentaron y cuestionaron su ausencia.

"Lamento la no concurrencia de un miembro del Ejecutivo. Ha estado el gobernador regional, el alcalde provincial, algunos congresistas que han asistido en forma individual, pero del Ejecutivo la ausencia es notable y simplemente creo que esto demuestra que están a espaldas del país y de los empresarios. Lo digo con el mayor respeto", sostuvo Julio Cáceres Arce, presidente de la Cámara de Comercio de Arequipa para Canal N.

Por su parte, Fernando Barrios, presidente de la CADE, aseguró no incomodarle que Dina Boluarte y su gabinete ministerial no hayan asistido por algún tema de condicionamientos. "No creo que eso sea el motivo, ellos señalan que tienen un Consejo de Ministros de urgencia, entiendo que es por la ley de presupuesto, no nos incomoda. Obviamente, me hubiese gustado que estén", dijo para La República.

Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) lamentó que Dina Boluarte no fuera parte de la clausura de la CADE. En ese sentido, afirmó que era importante que siempre esté presente en una conferencia de empresarois de esta índole. "Me imagino que hay temas políticos que tiene que atender en Lima",

"El potencial del Perú es enorme. Otros conferencistas lo han visto. Nos dicen que el Perú se ve mucho mejor desde afuera que cuando estamos adentro", agregó.

Pese a que desde Palacio de Gobierno confirmaron en horas de la tarde a La República, del miércoles 27 de noviembre, que la mandataria sí iba a viajar a Arequipa para participar del foro Diálogo por el Perú, junto con el presidente de IPAE Acción Empresarial Gonzalo Galdos.

No obstante, desde la casa de Francisco Pizarro nos informaron que, en horas de la noche de ayer, se les había comunicado sobre una sesión extraordinaria que el Consejo de Ministros realizaría, la cual contará con la presencia de Boluarte.

De igual manera, el ministro de Economía y Finanzas, José Arista Arbildo, informó que no asistirá al CADE Ejecutivo 2024 que se realiza en Arequipa. Por su parte, la presidenta Dina Boluarte también estará ausente de este evento económico.

Esto se da en el contexto de una encuesta de Ipsos que revela una desaprobación del 93 por ciento y un bajo respaldo del 6 por ciento por parte de los líderes empresariales y ejecutivos que participan en el CADE.