Cyberdays: 38,7% de consumidores gastan hasta 500 soles

Cada día las compras online se vuelven más comunes pero una de las preocupaciones de aquellas personas que las realizan es la seguridad. De acuerdo a un sondeo, se conoció que el 35,5% confía en el portal web por los certificados de seguridad, el 30,6% por la confirmación de pago y el pedido por correo electrónico y/o SMS. Mientras que el 16,5% por las especificaciones del producto completas y el 11,6% por la facilidad del proceso de compra.

El Gerente de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Lima, Jaime Montenegro, precisó que respecto al ticket de compra online por mes, el 36,6% gasta menos de 250 soles, el 38,7% invierte entre 250 y 500 soles, el 10,3% de 500 a 750 soles, y el 7,5% más de 1.000 soles, además el 83,3% aprovechará el primer día del CyberDay del 2019 para hacer compras anticipadas por el día de la madre.

El estudio realizado por la Cámara de Comercio de Lima (CCL) también consideró las percepciones de los peruanos que aún no se han animado a comprar online. Entre los motivos por los que aún no lo hacen, el 46,1% indica que teme que el producto no sea como se ve en internet, el 40,5% teme que al pagar nunca llegue el producto, el 29,6% precisó que su temor radica en que le roben la información de sus tarjetas bancarias, el 21,9% teme un mal uso de sus datos personales, y un 17,20% afirma que realiza búsquedas online pero prefiere comprar en una tienda física.

Asimismo, encontramos que quienes aún no han realizado compras online, podrían animarse para su primera compra si tienen la opción de pagar al recoger el producto (23,9%), si mejoran los filtros para evitar fraudes (19,9%), si encuentran buenas promociones (16,2%), si les garantizan formas de pago más seguros (15,5%), y si brindan las facilidades para devolver el producto en caso no cumpla sus expectativas (14,8%).