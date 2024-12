Carlos Pineda, exalumno de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) y campeón de olimpiadas de matemáticas, ha compartido su experiencia dentro de estas instituciones. En un video publicado en su canal de YouTube, respondió varias de las preguntas más frecuentes sobre la rutina, la calidad educativa y los beneficios que ofrecen los COAR.

Un horario exigente pero bien equilibrado

El día comienza temprano. Los estudiantes se despiertan alrededor de las 6:00 am para realizar su aseo personal y desayunar. Las clases inician a las 7:30 a.m. y se dividen en sesiones. En total, estudian cerca de 10 horas al día, pero no todo es teoría; hay pausas activas, recreo y espacios para relajarse.

Por la mañana, se dictan los cursos principales como matemáticas, comunicación e historia. Por la tarde, las actividades son más ligeras, con talleres y cursos prácticos. A las 4:30 p.m. los estudiantes disfrutan de otro recreo, y luego tienen una sesión de autoestudio, donde desarrollan tareas y proyectos antes de cenar.

Cursos exclusivos del COAR

Además de las materias tradicionales, los estudiantes del COAR acceden a cursos que no se encuentran en colegios regulares. Carlos señaló: "Dentro del COAR van a desarrollar algunos cursos que normalmente no se tocan en un colegio de educación básica regular, como aprendizaje-servicio, valores y teoría del conocimiento". Estos forman parte del programa de Bachillerato Internacional, diseñados para desarrollar el pensamiento crítico y habilidades investigativas, como monografías y ensayos.

Nutrición supervisada

La alimentación dentro de este colegio es uno de los temas que más preocupa a los padres, pero el exalumno aclaró que está completamente controlada: "Dentro del COAR tenemos un nutricionista; él es el encargado de que nosotros estemos bien saludables". Los estudiantes comen cinco veces al día, incluyendo desayuno, dos refrigerios, almuerzo y cena, con menús variados y equilibrados que garantizan una dieta saludable.

Talleres y actividades extracurriculares

El COAR también destaca por su amplia oferta de talleres, diseñados para fomentar habilidades artísticas, deportivas y tecnológicas. De acuerdo con Pineda: "Si les gusta jugar fútbol, ​​básquet o vóley, pueden entrar a los talleres de deporte. Si quieren aprender a hacer robots, hay taller de robótica. Si les gusta dibujar, también hay taller de dibujo, y hasta de teatro". Además, los estudiantes pueden participar en actividades como ajedrez, debate y música, adaptándose a sus intereses y talentos.

Beneficios adicionales

Uno de los mayores atractivos de este colegio es su enfoque en el desarrollo integral y las oportunidades que brinda. El exalumno destacó programas como los intercambios internacionales en países como Japón, Estados Unidos y Corea, así como certificaciones de inglés a través del programa Cambridge, que los prepara para postular a universidades de prestigio en el Perú y el extranjero.