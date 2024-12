¿Ya llegó mi giro del IVA? LINK de Prosperidad Social para consultar si eres beneficiario del último pago del 2024

El cuarto ciclo de pagos de la Devolución del IVA, último a entregarse en el 2024 en Colombia, estará disponible para miles de familias de escasos recursos hasta este jueves 26 de diciembre. El programa de Prosperidad Social busca aliviar el impacto económico del Impuesto al Valor Agregado sobre los productos de primera necesidad entre los sectores más vulnerables. Entérate si eres beneficiario y cuándo llegará tu giro en el LINK oficial del Banco Agrario, SuperGIROS y otras entidades.

A través de estos desembolsos, el Gobierno de Colombia busca la equidad y la reducción de desigualdades en todo el país, aunque también ha advertido que el próximo año habrán recortes presupuestales que reducirán el padrón de beneficiarios, de modo que aquellos de menor vulnerabilidad pasen a integrar proyectos productivos.

LINK Devolución del IVA diciembre 2024: consulta si eres beneficiario

Para saber si eres beneficiario de la Devolución del IVA 2024, sigue estos pasos:

Ingresa al siguiente enlace: devolucioniva-dev.prosperidadsocial.gov.co. Introduce tu tipo y número de documento, así como tu fecha de nacimiento. Confirma el CAPTCHA y pulsa 'Consultar' El sistema te indicará si eres beneficiario del programa.

¿Ya llegó mi giro del IVA? Entérate si cobrarás el pago de Navidad

A continuación, te indicamos cómo saber si ya tienes disponible el nuevo pago de la Devolución del IVA en el Banco Agrario, SuperGIROS y demás entidades:

Banco Agrario

Accede al sitio web consultagiros.bancoagrario.gov.co para verificar cómo realizar el retiro. Dirígete al punto de pago asignado con tu cédula. Si el dinero fue depositado en tu cuenta, retíralo en los cajeros automáticos de Servibanca.

SuperGIROS

Ve al sitio web oficial de SuperGIROS. Haz clic en la opción "Consulta tu giro". Escribe tu número de documento. Acepta los términos y completa la verificación del reCAPTCHA. Consulta la fecha y el lugar donde puedes cobrar.

Efecty

Accede al sitio web de Efecty. Ingresa tu número de cédula y la contraseña. Selecciona la opción "Consulta giros pendientes" en el menú. Escribe nuevamente tu número de cédula y presiona "Consultar".

¿Quiénes son beneficiarios de la Devolución del IVA 2024?

Según la Resolución 0552 del 2024, los hogares que pueden acceder a este programa son aquellos que, según el Sisbény el Registro Social de Hogares, se encuentran en los subgrupos A01, A02, A03, A04 y A05 (pobreza extrema) o B01, B02, B03 y B04 (pobreza moderada). Además, las familias indígenas también son elegibles. Es importante destacar que el programa no requiere inscripciones ni afiliaciones, y el cupo de atención está limitado a 2 millones de hogares a nivel nacional.

¿De cuánto es el monto de la Devolución del IVA y qué pasa si no lo reclamo?

Prosperidad Social informa que el monto entregado por ciclo para todos los beneficiarios de la Devolución del IVA es de 90.000 pesos en 2024. Este pago puede ser reclamado de diferentes maneras, dependiendo de si el beneficiario está bancarizado o no. Recuerda que si no reclamas el pago dentro de las fechas estipuladas, este será devuelto y no podrás reclamarlo posteriormente.