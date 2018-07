Perú perdería US$ 2.000 millones en exportaciones por guerra comercial

El impacto de la guerra comercial entre EEUU y China podría remecer las exportaciones peruanas. Según César Fuentes, director de la maestría de Gestión Pública de Esan, la caída del precio de los metales, y en especial del cobre y el oro, podría generar una reducción de US$ 2.000 millones en nuestras exportaciones durante el periodo 2018-2019, es decir, cerca de 1% del Producto Bruto Interno (PBI).

"El mercado de metales está anticipando que esto será de largo plazo, que China tendrá un menor crecimiento y se verán afectados los sectores manufactura y construcción. De mantenerse estos precios, el efecto sería una pérdida de US$ 2.000 millones para arriba en las exportaciones (peruanas)", dijo Fuentes.

Expectativas a la baja

Explicó que tanto el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como el Banco Central de Reserva (BCR) esperaban que el precio del cobre se mantenga por encima de los US$ 3 por libra para este año. Sin embargo, el valor del metal sufrió una caída de 15% en un mes, pasando de US$ 3,32 por libra el día 8 de junio a US$ 2,82 por libra el día 6 de julio. Ante la caída de precios, Fuentes precisó que una respuesta adecuada sería aumentar el volumen de producción para mantener los niveles de ingresos. Sin embargo, ese no parece ser el caso peruano.

"Si tienes el mismo volumen (de producción de cobre) y tienes menor precio, eso te puede afectar la recaudación fiscal al cobrar menos Impuesto a la Renta. Hoy no tenemos incremento de minas en producción hasta el 2020. Tenemos un hueco de tres años que va a impactar en la Caja Fiscal", detalló Fuentes.

Caería recaudación

Para el economista, tanto el MEF como el BCR deben hacer un ajuste a la baja de sus estimaciones de recaudación de impuestos para los próximos meses. Sería el presupuesto del año 2019, dijo Fuentes, el que se vea más afectado, pues las arcas estatales tendría entre US$ 300 millones o US$ 400 millones menos, producto de la guerra comercial.

"También hay un canon minero que va a afectar en regiones. El impacto fiscal no solo se verá en la Caja Fiscal nacional sino también muchos de estos proyectos mineros aportan a cajas regionales y locales. El efecto es grande", comentó el especialista.

Retrasos

En tanto, el viceministro de Minas, Miguel Incháustegui, espera que la guerra comercial no retrase la ampliación del proyecto cuprífero Quellaveco por parte de la minera Angloamerican, cuya inversión total asciende a US$ 4.800 millones.

"La compañía visitó al gobierno y nos dijo que están evaluando seriamente esta decisión, y espero que la turbulencia por la guerra comercial no los haga demorarla", dijo Incháustegui a Bloomberg.

Con la ampliación, el proyecto Quellaveco llegaría a producir hasta 225 mil Toneladas Métricas Finas (TMF) de cobre por año, una cantidad importante para la producción de cobre en el país.

"Hasta la fecha, no hemos recibido ninguna noticia que confirme eso (el inicio de Quellaveco). Esperamos que las noticias lleguen pronto, ya que esto fortalecerá el entorno de inversión en Perú", dijo el ministro Incháustegui.❧

en cifras

2,4 mllns

de Toneladas Métricas Finas (TMF) de cobre produjo el Perú durante el año 2017.

79%

de las exportaciones peruanas del 2016 fueron productos minerales, según OEC.

Para el viceministro Vásquez no habrá un gran impacto