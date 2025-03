Colombia en el Sudamericano sub 17: a qué hora juegan los 'Cafeteros' ante Perú y por dónde ver el partido online

Colombia enfrentará a Perú en la fecha 2 del Campeonato Sudamericano Sub 17. Foto: Composición LR/ Conmebol/CDN

Colombia enfrentará a Perú en la fecha 2 del Campeonato Sudamericano Sub 17. Foto: Composición LR/ Conmebol/CDN

La Selección Colombia inició el Sudamericano Sub 17 de la forma manera, ya que vencieron 1-0 a Chile en fútbol masculino y sumaron sus primeros tres puntos en el Grupo A de dicho torneo. Luego de esta importante victoria, los 'Cafeteros' se enfrentarán en la segunda jornada a Perú. En la siguiente nota te contaremos a qué hora juega Colombia y por dónde ver el partido online.

Colombia, anfitrión del Sudamericano Sub 17 de fútbol, llega con la confianza de haber ganado en el estadio Jaraguay, Monteria por la mínima diferencia. Por su parte, Perú, llega a este cotejo tras caer goleado 5-0 ante Paraguay, y necesita recuperarse para sumar sus primeras tres unidades.

¿A qué hora juegan los 'Cafeteros' ante Perú y por dónde ver el partido online?

Según el fixture de la CONMEBOL, Colombia disputará su cotejo contra Perú el sábado 29 de marzo de 2025 a las 7 p. m. (hora colombiana y peruana), y miles de aficionados están ansiosos por conocer dónde ver el partido online.

Canales de transmisión

En Perú: podrás disfrutar de este duelo a través de DSports (canal de deportes de DirecTV), quienes transmitirán el partido para toda Sudamérica.

podrás disfrutar de este duelo a través de DSports (canal de deportes de DirecTV), quienes transmitirán el partido para toda Sudamérica. En Colombia: otra opción es a través de Caracol TV y RCN, los cuales ofrecerán la transmisión en señal abierta. En este caso, DSports también estará disponible en televisión por pago.

otra opción es a través de Caracol TV y RCN, los cuales ofrecerán la transmisión en señal abierta. En este caso, DSports también estará disponible en televisión por pago. Para toda Latinoamérica: la tercera opción para que los interesados vean este encuentro es a través de Directv Sports, quienes transmitirán todos los encuentros del Campeonato Sudamericano Sub-17.

PUEDES VER: Estos son los convocados de Colombia para el Sudamericano Sub 17: horarios y fixture del torneo de jóvenes promesas

¿En qué grupo se encuentra Colombia Sub 17 y que países son sus próximos rivales?

La selección de Colombia Sub 17 se encuentra Grupo A y se enfrentará a Perú, Argentina y Paraguay. El último 27 de marzo venció 1-0 a Chile con anotación de Santiago Londoño al minuto 75 y consiguió sus primeros tres puntos en el torneo juvenil.

En este grupo de 5 países, los países que finalicen en las primeras posiciones clasificarán directamente a los Playoffs donde se enfrentarán contra las naciones del Grupo B que accedan a la siguiente fase del torneo.

¿Quién es el técnico de Colombia sub 17 y cuándo fue la última vez que se disputó el torneo de la categoría en su país?

El director técnico de la Selección Colombia Sub-17 es Freddy Hurtado Abadía (48). El estratega tiene trayectoria como jugador profesional y como asistente técnico en diversos equipos y selecciones. Se destaca por haberse sido jugador del Deportivo Cali de su país como jugador, y después como asistente técnico. También se desempeñó como asistente de Héctor Cárdenas en las selecciones Sub 17 y Sub 20 de Colombia. Desde finales de 2024, se hizo cargo del equipo sub 17 de Colombia

Los 'Cafeteros' fueron sede del Campeonato Sudamericano Sub 17 por última vez en 1993. Curiosamente, en aquel año se consagró campeón. En la actual edición 2025, Colombia vuelve a ser sede de este crucial campeonato juvenil.