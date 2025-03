Perú y Venezuela sostendrán un partido que podría ser decisivo para determinar qué selección se quedará con el repechaje al Mundial 2026. Actualmente, ambos equipos están por debajo del séptimo lugar en la tabla de posiciones, pero a una distancia en puntos que, con cinco jornadas más por disputarse, todavía es posible revertir.

Para ello será clave quedarse con el triunfo en Maturín, donde la Vinotinto actuará en condición de local. El conjunto dirigido por Fernando Batista no gana desde hace nueve jornadas y esta mala racha lo ha llevado a quedar relegado pese a que había iniciado el proceso de forma brillante. Contra la selección peruana, el 'Bocha' se mostró confiado en comenzar a recuperarse y seguir soñando con clasificar a su primera Copa del Mundo.

Fernando Batista sueña alcanzar el repechaje ante Perú

Un día antes del encuentro, el DT consideró que su escuadra está obligada a quedarse con la victoria pese a que prevé que el partido no será fácil. "A la selección de Perú volvieron jugadores que estuvieron en la etapa de Gareca. El partido de mañana no será fácil, por eso debemos llevarlo a nuestra idea de juego. Acá en casa tenemos que asegurar los 3 puntos, no se nos pueden escapar", declaró en conferencia de prensa.

"Estamos a tiempo. Estamos en camino. Estamos a un punto del repechaje y no tengo dudas de que el triunfo de mañana nos va a meter en el repechaje. Matemáticamente hoy Venezuela está con todas las posibilidades. En las últimas dos eliminatorias, a esta altura Venezuela ya estaba eliminada", agregó.

Para que Venezuela alcance la casilla de repechaje al término de esta jornada 14 de eliminatorias, debe no solo ganarle a Perú, sino además esperar que Bolivia pierda frente a Uruguay. De esta forma, los llaneros le sacarán dos puntos de ventaja a los altiplánicos y se meterán nuevamente en la pelea por clasificar.

Tabla de posiciones previo al Perú vs Venezuela

Así está la tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas antes del inicio de la fecha 13. Bolivia, Venezuela, Perú y Chile están en la lucha por quedarse con el repechaje.