Seguro Social USA 2025: cómo prepararse para el nuevo método de identificación y quiénes serán los afectados

Desde el regreso del presidente Donald Trump a la Oficina Oval, el Seguro Social ha sido un tema de constante debate. Este no es sino un programa que proporciona prestaciones de jubilación y discapacidad a más de 70 millones de personas.

El 18 de marzo, la Administración del Seguro Social (SSA) anunció una nueva política que exige la verificación de identidad en línea y en persona, en lugar de permitirla por teléfono. Este cambio fue presentado como un esfuerzo por "implementar procedimientos de verificación de identidad más estrictos", según el comunicado de prensa.

¿Cómo prepararse para el nuevo método de identificación del Seguro Social en EE.UU.?

Aquellos que no soliciten Medicare, Discapacidad ni SSI deben prepararse para la nueva política de identificación, creando una cuenta "Mi Seguro Social" en el sitio web de la SSA, si aún no la tienen. De esta forma, no tendrán que presentar identificación en persona. Según la SSA, esta opción es la más fácil y segura para verificar la identidad.

Las personas pueden crear su cuenta a través de uno de los dos proveedores de servicios de credenciales: Login.gov o ID.me, y deben contar con una dirección de correo electrónico válida. Para quienes no puedan utilizar la cuenta "Mi Seguro Social" y deban acudir en persona a una oficina local, la SSA permite varios tipos de comprobantes de identidad, tanto primarios como secundarios:

Licencia de conducir

Pasaporte

Tarjeta de registro de extranjero

Tarjeta de votante

Tarjeta sindical

¿Quiénes serán los afectados por el nuevo método de identificación del SSA 2025?

La nueva política generó críticas iniciales de legisladores y defensores, quienes argumentaron que dificultaría el acceso a quienes tienen dificultades para realizar visitas en persona a las oficinas locales del SSA, como aquellos que residen en áreas rurales apartadas de las oficinas, las personas con discapacidades y los adultos mayores.

AARP, la Asociación Estadounidense de Personas Jubiladas, emitió una declaración pidiendo a la SSA que “reconsidere” estos requisitos, señalando que “exigir a los estadounidenses rurales que vayan a una oficina puede implicar tomar un día libre de trabajo y conducir durante horas solo para completar el papeleo”.