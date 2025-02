Racing vs Botafogo EN VIVO: pronóstico, horario y canal de TV para ver la Recopa Sudamericana 2025

¿Dónde ver Racing vs Botafogo EN VIVO? Argentinos y brasileños se enfrentarán este jueves 20 de febrero por la ida de la Recopa Sudamericana 2025. El cotejo tendrá lugar en el Cilindro de Avellaneda, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora argentina), y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN y Disney Plus. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.

La Academia ha comenzado la temporada de manera irregular a pesar de haber conquistado la Copa Sudamericana en el 2024. Hasta el momento, se posiciona en el séptimo lugar de su grupo en la Liga Argentina. Por su parte, el vigente campeón de la Libertadores tampoco la pasa bien y ocupa el sexto puesto en el Campeonato Carioca.

¿A qué hora jugarán Racing vs Botafogo?

El partido de ida entre Racing vs Botafogo se jugará este jueves 20 de febrero a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana).

México: 6.30 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 7.30 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay: 8.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 9.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (viernes 21)

¿Dónde ver Racing vs Botafogo?

La transmisión del Racing vs Botafogo estará a cargo del canal ESPN y la plataforma de streaming Disney Plus Premium para Perú y demás países de Sudamérica. Recuerda que si no tienes acceso a este servicio, no te preocupes, puedes seguir todas las incidencias en la web de La República Deportes.

¿Cómo sintonizar Racing vs Botafogo por ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Cómo ver Racing vs Botafogo ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Racing vs Botafogo por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a la programación de diversos eventos deportivos. Si no puedes ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.

Alineaciones Racing vs Botafogo: posibles formaciones

Racing : Gabriel Arias; Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Santiago Quiros; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra o Bruno Zuculini o Martín Barrios, Gabriel Rojas; Luciano Vietto; Santiago Solari o Maximiliano Salas y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

: Gabriel Arias; Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Santiago Quiros; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra o Bruno Zuculini o Martín Barrios, Gabriel Rojas; Luciano Vietto; Santiago Solari o Maximiliano Salas y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas. Botafogo: John; Mateo Ponte, Lucas Halter, Alexander Barboza, Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Jefferson Savarino, Matheus Martins, Igor Jesús y Rafael Lobato. DT: Claudio Caçapa.

¿Dónde juegan Racing vs Botafogo?

El primer partido entre Racing vs Botafogo se llevará a cabo en el Estadio Presidente Perón, conocido popularmente como el Cilindro, ubicado en la ciudad de Avellaneda. Este recinto deportivo tiene capacidad para albergar a poco más de 55.000 espectadores.

Racing vs Botafogo: pronóstico

Así están las cuotas de las apuestas para el Racing vs Botafogo. Los de Gustavo Costas se perfilan como favoritos.