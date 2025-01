El Estadio Monumental fue una fiesta por la visita de Lionel Messi, quien se fue ovacionado cuando fue reemplazado por David Ruiz. Aunque la 'U' cayó 5-4 en la tanda de penales, durante los 90 reglamentarios pudieron frenar el poderío de las garzas. Ante este resultado 0-0 de Universitario vs Inter Miami, los hinchas cremas convirtieron en tendencia el nombre de Raúl Ruidíaz en redes sociales.

En este mercado de pases, se creó una 'novela' protagonizada por el delantero peruano y el conjunto merengue. Sin embargo, dicha 'historia' no llegó a buen puerto, por lo que el 'Enano' tendrá que esperar para volver a vestir la camiseta del equipo de sus amores.

¿Por qué Raúl Ruidíaz es tendencia tras derrota de Universitario por penales?

Si bien el conjunto dirigido por Fabián Bustos hizo un encuentro rescatable, los aficionados pidieron a Ruidíaz porque aún la 'U' carece de gol e, incluso, mencionaron que hasta en la definición de los penales es importante.

"El '9' tenía que ser mejor que Valera y claramente Churín no está a su nivel. Aún está libre Ruidíaz y, por favor, un '10' te pido, Ferrari", "Solo un comentario... Si Ruidíaz hubiera tenido la que tuvo el 'Tunche' que la sombreó mal, ya hubiéramos estado celebrando el gol de la U... Seguimos carentes de gol lamentablemente...", "Nos hace falta un '9' de nivel, era para que traigan a Ruidíaz", "Falta gol y delantero. Ferrari se va a arrepentir de no contratar a Ruidíaz", "¿Llegué temprano o ya están pidiendo a Ruidíaz que no falla penales?", fueron algunos de los comentarios de los hinchas de la 'U'.

Universitario cayó por penales ante Inter Miami en el Monumental. Foto: Universitario/X

Sin embargo, hubo otro sector de los aficionados que defendieron a los delanteros del plantel. "Ni Messi pudo anotar y tú crees que Ruidíaz ganaba solo el partido", "La 'U' fue demasiado superior, para mí que se queden como están y no fichen Ruidíaz", "¿Cuántas situaciones reales de gol tuvimos? No busquemos dividir al hincha porque siempre hacen figura al que no está. ¿En qué situación del partido hubiera aparecido Ruidíaz si no tuvimos claras?", expresaron.

¿Cómo quedó Universitario vs Inter Miami por amistoso internacional?

Tras el empate sin goles en los 90 minutos de Universitario vs Inter Miami, el ganador se decidió con una tanda de penales. En esta definición, el equipo de Lionel Messi ganó 5-4 tras el penalti fallado por Jairo Vélez.