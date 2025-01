El Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha decidido mantener la suspensión de dos partidos impuesta a Vinícius Júnior, delantero del Real Madrid, tras su expulsión en el encuentro contra el Valencia. El brasileño deberá cumplir el castigo en los próximos compromisos de LaLiga, lo que representa un desafío para el equipo dirigido por Carlo Ancelotti.

La resolución del Comité confirma que la sanción se ajusta a la normativa vigente y que no se ha encontrado justificación para reducirla. Vinícius se perderá los partidos contra la UD Las Palmas y el Real Valladolid, por las fechas 20 y 21, respectivamente, lo que podría impactar significativamente en el rendimiento del club en la competición.

Detalles de la sanción y la expulsión

La expulsión de Vinícius tuvo lugar en el minuto 79 del partido disputado el 3 de enero en Mestalla, en el cual Real Madrid logró remontar por marcador de 2-1. El extremo brasileño golpeó en la cabeza al portero rival, Stole Dimitrievski, lo que llevó al árbitro a mostrarle la tarjeta roja directa. A pesar de las protestas del brasileño, la decisión fue firme y resultó en una sanción de dos partidos.

Argumentos del Real Madrid y la respuesta del Comité

El club blanco presentó un recurso argumentando que la acción de Vinícius fue provocada por el portero macedonio, quien supuestamente lo insultó mientras el jugador se encontraba en el suelo. Sin embargo, el Comité de Apelación consideró que esta posible provocación no era suficiente para justificar una reducción de la sanción, ya que se había aplicado la pena mínima correspondiente a la infracción cometida.

Insultos racistas y la decisión del Comité

El Real Madrid también alegó que Vinícius había sido víctima de insultos racistas durante el partido y presentó un video como prueba. No obstante, el Comité determinó que el material no demostraba la existencia de insultos racistas graves y generalizados, sino que solo mostraba a un par de individuos aislados profiriendo ofensas. La mayoría de los cánticos escuchados no entran en la categoría de insultos racistas, según el análisis del Comité.

Próximos pasos para el Real Madrid

A pesar de la desestimación del recurso, el Real Madrid tiene la opción de apelar ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) en un plazo de quince días hábiles. Si la sanción se mantiene, Vinícius se perderá los partidos de LaLiga EA Sports que le restan a su equipo en este mes de enero. Dada su gran influencia en el juego del elenco madridista, su baja podría provocarle más de un dolor de cabeza al DT Carlo Ancelotti.

¿Cuándo volvería Vinícius a LaLiga con Real Madrid?

La ratificación del fallo recién le permitirá a Vinícius reaparecer en LaLiga el 1 de febrero, día en que se tiene prevista la visita al Espanyol por la jornada 22. En otras competencias, como la Copa del Rey, el brasileño no tendrá ningún impedimento para participar.