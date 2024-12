Universitario se coronó campeón nacional de la Liga 1 en el año de su centenario. Para la temporada que acaba de concluir, el cuadro crema quería contar con la presencia de Raúl Ruidíaz. Sin embargo, no se concretó su fichaje. Ante ello, el delantero nacional rompió su silencio y contó por qué no llegó a vestir la camiseta merengue.

¿Por qué Raúl Ruidíaz no ficho por Universitario en su centenario?

Raúl Ruidíaz brindó una entrevista para el programa de YouTube, ‘Contra el Sistema’, en la que señaló que tenía la intención de volver a Universitario y salir campeón en su centenario. No obstante, el Seattle Sounders no se lo permitió.

“El contacto se dio conmigo, no de club a club. Fue a través de mi representante. Tengo muy buena amistad con Antonio García (Pye), y nos conectamos. Yo pensaba hablar con la familia de esta posibilidad. Y en el club (Seattle Sounders) ya no estaba teniendo tantas oportunidades, así que pensé que era una linda posibilidad”, señaló.

"Hablamos, coordinamos, estaba todo bien, pero había un tema: yo tenía contrato. No recuerdo haber roto un contrato en muchos años. En Seattle me fue muy bien, siempre me comporté de la mejor manera, y la relación con ellos fue espectacular. Por eso fue muy difícil. De mi lado, estaba seguro al 100%, pero no me dejaron ir, y eso sí me dolió bastante. Hubiera sido lindo estar en el centenario. De verdad, sí me dolió porque era un año espectacular. Mi hijo me preguntaba todos los días si ya había hablado (para volver), pero luego le dije que sí había hablado y no se podía. Ellos (mis hijos) son hinchas de la ‘U’ y les hubiera encantado que esté. Sí me dolió bastante no regresar, pero ya está. Vamos para adelante, nada más", agregó.