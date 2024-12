La historia que Raúl Ruidíaz y Seattle Sounders forjaron juntos durante más de seis años llegó a su fin. Hace algunos días, el club estadounidense confirmó de forma oficial la salida del peruano de cara a la temporada 2025. El delantero, por su parte, también se había despedido vía redes sociales del cuadro que lo cobijó desde mediados del 2018.

Ahora, la cuenta oficial del Seattle le dedicó diversas publicaciones a la 'Pulga' para destacar la huella que dejó en el equipo. En una de las más emotivas, el futbolista de 34 años agradece a los hinchas por todo el apoyo recibido y les desea los mejores éxitos al club.

¿Qué dijo Raúl Ruidíaz en su despedida de Seattle Sounders?

"Seattle. Ustedes no se imaginan lo que es Seattle para nosotros, para mi familia. No tienen idea. Nosotros estamos muy agradecidos con la ciudad", empieza el video que muestra a un Ruidíaz al borde del llanto.

"Los fans de acá son los mejores. Me apoyaron desde el día uno hasta el último. Siempre voy a estar agradecido con ellos. Los hinchas de Seattle no tienen una parte, tienen mi corazón completo", continúa el exjugador de Universitario.

"Les quiero decir gracias. Gracias por todo el apoyo conmigo, con el equipo y con mi familia. Tienen una familia peruana que los va a apoyar muchísimo siempre. Les deseo lo mejor y que les vaya súper bien. Los amo mucho. Thank you everything (gracias por todo). Eso es todo", finaliza el clip.

Números de Raúl Ruidíaz en Seattle Sounders

A lo largo de las seis temporadas y media que disputó en Seattle Sounders, Raúl Ruidíaz logró convertirse en el goleador histórico del club al convertir 86 goles en 176 partidos disputados, entre la MLS, Concachampions, US Open Cup, League Cup y Mundial de Clubes.

Raúl Ruidíaz es el goleador histórico del equipo verde. Foto: Seattle Sounders

¿Cuántos títulos ganó Raúl Ruidíaz en Seattle Sounders?

Entre los títulos que conquistó Ruidíaz con Seattle Sounders figuran campeonatos locales e internacionales.

Conferencia Oeste MLS 2019 y 2020

Major League Soccer 2020

Liga de Campeones de la Concacaf 2022.

Raúl Ruidíaz ganó todos los títulos importantes que disputó con el equipo norteamericano. Foto: Seattle Sounders

¿Dónde jugará Raúl Ruidíaz?

Aunque los hinchas de Universitario todavía conservan la ilusión de ver a Ruidíaz nuevamente vestido con la camiseta crema, la 'U' no tendría como una de sus prioridades lograr la repatriación del delantero, según informó el periodista Gustavo Peralta.

El próximo destino de Ruidíaz podría estar en la MLS, de acuerdo con Alonso El Inca, especialista en el torneo estadounidense. Atlanta United sería uno de los equipos interesados en ficharlo, aunque San Diego FC, nueva escuadra que se unirá a la Major League Soccer, también lo tendría en carpeta.