Este martes 14 de enero se viralizó en las redes sociales la información de que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) dejaría de priorizar los eventos deportivos para el alquiler del Estadio Nacional de Lima. Con la modificación a su directiva que regula las condiciones de arrendamiento del recinto, el ente gubernamental incluyó un "criterio de oportunidad" para decidir en casos en que dos eventos de gran magnitud coincidan (partidos de fútbol, conciertos, etc).

La noticia causó preocupación entre los hinchas de la selección peruana por la posibilidad de que la Bicolor se vea privada de su habitual sede como local para disputar sus cotejos restantes en las eliminatorias. Además, algunos clubes de la Liga 1 que usan el coloso de José Díaz para sus encuentros del campeonato local o de torneos internacionales (Copa Libertadores y Sudamericana) también serían afectados por esta medida. Ante el revuelo generado, el IPD salió al frente para aclarar su postura.

¿Qué dijo el IPD acerca del alquiler del Estadio Nacional para eventos deportivos?

A través de un comunicado oficial, la entidad fue clara en lo referente a la localía de la Blanquirroja. "Los partidos de la selección peruana de fútbol están plenamente garantizados para jugarse en el Estadio Nacional", se lee en el pronunciamiento, que da cuenta de los cruces frente a Bolivia, Ecuador y Paraguay en marzo, junio y septiembre de este 2025.

Comunicado del ente deportivo. Foto: IPD

"Esta directiva sigue garantizando la prioridad deportiva de la institución: el lineamiento administrativo no contraviene el fin superior del IPD, que es otorgado a través de la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte. En ese sentido, el IPD continúa priorizando el uso de todas sus instalaciones para actividades deportivas como parte de nuestra política de masificación de la actividad física y el deporte", agrega el IPD en el documento.

Gerente del IPD niega conciertos autorizado para el 2025

Juan Falcón, gerente general del IPD, ratificó el compromiso de su entidad con los espectáculos deportivos al asegurar que su entidad ni siquiera tiene mapeados conciertos para este año. "No existe ningún evento hasta ahora contratado en el 2025 (...) No hay ningún evento contractual que garantice un evento no deportivo hasta el día de hoy", sostuvo en entrevista con RPP.

Acerca de los recitales que vienen siendo promocionados para llevarse a cabo en el Estadio Nacional, responsabilizó a los productores de dichos eventos. "Empresarios, sin autorización del IPD, han anunciado siempre sus eventos, poniendo fechas y vendiendo entradas. Estamos señalando en la directiva la prohibición que alguien anuncie sin tener un contrato (...) La realidad es que no tenemos ningún contrato con una entidad, y los empresarios lo anuncian por su cuenta y riesgo", añadió Falcón.