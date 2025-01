Melgar y Millonarios no registran partidos previos entre sí. Foto: composición de LR/FBC Melgar/Millonarios FC

En su primer partido del año con público, por el torneo amistoso Serie Colombia 2025, Melgar de Arequipa dejó en alto el nombre del Perú al conseguir un triunfazo por 2-0 sobre América de Cali. Pese a que jugó en condición de visitante, el Dominó se las arregló para imponerse a los diablos rojos y mostrar un desempeño interesante bajo las órdenes del DT Walter Ribonetto.

Ahora, los rojinegros buscarán demostrar que dicho resultado no fue casualidad cuando cierren su participación en este certamen ante el Millonarios. Esta gira en tierras cafeteras le servirá a Melgar para llegar mejor preparado no solo al inicio de la Liga 1 2025, sino también a la fase 2 de la Copa Libertadores, instancia en la cual se medirá al también colombiano Deportes Tolima.

¿Dónde ver Melgar vs Millonarios por la Serie Colombia 2025?

La transmisión del Melgar vs Millonarios, así como de todos los amistosos de esta Serie Colombia 2025, estará a cargo del servicio de streaming Disney Plus. No obstante, solo los usuarios que cuenten con la membresía Premium, la más cara de esta plataforma, podrán acceder a dichos encuentros. En territorio peruano, estos son los costos de la suscripción dependiendo del plan que elijas.

Mensual: 65,90 soles

Anual: 553,90 soles.

Melgar vs Millonarios: fecha y hora del partido amistoso

El choque entre Melgar y Millonarios se llevará a cabo este jueves 16 de enero, a partir de las 7.00 p. m . (hora peruana y colombiana), en el estadio Nemesio Camacho, El Campín de Bogotá.

Entradas para Melgar vs Millonarios

Las entradas para asistir al Melgar vs Millonarios se venderán de forma presencial en las boleterías del estadio El Campín, de 10.00 a. m. a 6.00 p. m. hasta el mismo día del partido. Por internet, se podrán comprar en la página web Tuboleta. Los precios van desde los 22.400 a los 89.600 pesos colombianos.

Convocados de Melgar vs Millonarios por la Serie Colombia 2025

Estos son los jugadores que acompañan al comando técnico de Walter Ribonetto en la gira de Melgar por la Serie Colombia 2025.

Este es el plantel del Dominó que viajó a Colombia para sus partidos amistosos. Foto: FBC Melgar

¿Cómo quedó el último partido amistoso de Melgar?

El primer juego de Melgar en la Serie Colombia 2025 terminó con victoria 2-0 contra el América de Cali en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Los goles del triunfo fueron convertidos por Kenji Cabrera (70') y Cristian Bordacahar (82').