En el fútbol peruano, pocas figuras tienen el peso y el respeto que genera Julio César Uribe. Con una carrera marcada por su determinación y honestidad, el ‘Diamante’ ha sido siempre un referente tanto dentro como fuera de las canchas. Sin embargo, en las últimas semanas, su nombre cobró relevancia por una serie de decisiones que marcaron su futuro profesional. Uribe, quien hasta hace poco fue considerado como uno de los principales candidatos para ocupar el cargo de director general de fútbol en la Federación Peruana de Fútbol (FPF), eligió finalmente un destino distinto: unirse a Sporting Cristal como portavoz oficial del club.

El exfutbolista, quien había tenido conversaciones con la FPF, sorprendió a muchos al decidir rechazar la oferta de la federación y aceptar el cargo en su club de toda la vida, Sporting Cristal. Esta decisión no solo habla de su vínculo con la institución cervecera, sino también de sus principios personales, los cuales fueron fundamentales en su elección.

¿Por qué Julio César Uribe escogió a Sporting Cristal sobre la FPF?

La elección de Julio César Uribe de unirse a Sporting Cristal, en lugar de asumir un rol clave en la FPF, no fue una decisión fácil. Según comentó en declaraciones al programa ‘Playzon Sports’, del canal de YouTube PlayzonTV, únicamente conversó con la Federación Peruana de Fútbol; sin embargo, prefirió elegir a lo que considera su “casa”.

“Estaba reflexionando mucho porque desde ambos espacios se puede contribuir a la mejora de la sociedad deportiva. Yo sé que puedo contribuir, pero algunos tienen una visión diferente de una realidad, y otros de la otra, y yo estaba un poco en el medio. Al final, yo no me voy a torcer”, inició el exfutbolista de Sporting Cristal y la selección peruana.

“Lo de Cristal desde un momento fue firme. Lo de la Federación sí fue una gran opción, pero el flujo comunicacional no era el que correspondía cuando el otro te está esperando, y lo que te está esperando es tu casa. Tú tienes que tomar una decisión y tomé la decisión de mi casa”, aseveró el ‘Diamante’, quien inició su carrera deportiva en el equipo del Rímac.

¿Qué dijo Julio César Uribe sobre la posibilidad de trabajar junto a Agustín Lozano?

En cuanto a la posibilidad de trabajar junto a Agustín Lozano en la FPF, Julio César Uribe fue muy claro en sus declaraciones. En entrevista Con RPP, el extécnico fue muy claro en asegurar que es alguien “insobornable e incorruptible”, por lo que iba a trabajar para sacar adelante el fútbol peruano.

“Me conoces muy bien, sabes que soy insobornable e incorruptible. Creo que tengo un nivel de sensibilidad que se identifica con todo lo que he expresado. Mi mundo nunca ha sido calificar a los demás, sino enfocarme en lo que yo quiero alcanzar y con quienes tengo que compartir. Yo he compartido con mis amigos y he respetado siempre todo lo que significa mi entorno en toda mi vida”, señaló el mundialista en España 1982.

“Esta no sería una posibilidad para transformar todo lo que a mis 67 años he alcanzado, no tengo necesidad. A mí me alimenta una ilusión que es un tema incuantifible y desborda emociones. Ayudar a sonreír a un país a través de un juego. Todos tienen que estar alineados con esa entrega, eso sí me mueve. No claudicar, eso jamás”, declaró.

Julio César Uribe no fue considerado para suceder a Juan Carlos Oblitas en la FPF

A pesar de su cercanía con la FPF y su experiencia en el fútbol peruano, Julio César Uribe no fue considerado para asumir el cargo de director general de fútbol tras la salida de Juan Carlos Oblitas. Desde su despido, la FPF comenzó una búsqueda de un sucesor para el puesto clave en la estructura del fútbol nacional. Sin embargo, Uribe, quien había mostrado interés en el puesto, no fue incluido en la lista de candidatos finales.

Así lo informó RPP horas antes de la oficialización de Julio César Uribe en su nuevo cargo en Sporting Cristal. Según el medio, la no elección del ‘Diamante’ se debería, a falta de un pronunciamiento oficial, a la elección de otros perfiles para ocupar el puesto. Uno de los que se vocean para suceder a Oblitas es José Guillermo del Solar, actual jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF.