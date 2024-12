En los últimos días, el nombre de Julio César Uribe surgió como posibilidad para ocupar el puesto de director general de fútbol, dejado por Juan Carlos Oblitas tras una decisión de la FPF, presidida por el cuestionado Agustín Lozano. Sin embargo, este miércoles 11 de diciembre, sorprendió el anuncio de Sporting Cristal de nombrar como nuevo asesor y vocero institucional al 'Diamante', uno de los máximos referentes de la historia del equipo de La Florida que está a puertas de celebrar sus 69 años de fundación este viernes 13.

En ese sentido, el periodista Eddie Fleischman celebró el nuevo trabajo del exfutbolista de la selección peruana, ya que escogió laborar para el club de sus amores en vez de hacerlo en la Federación Peruana de Fútbol, entidad que se encuentra en crisis por las investigaciones del Ministerio Público contra Lozano y otros directivos.

¿Qué dijo Eddie Fleischman sobre el nuevo cargo de Julio César Uribe en Sporting Cristal?

Durante la emisión de su programa de YouTube 'Full deporte', Eddie Fleischman se enteró en vivo sobre el anuncio del elenco celeste sobre el nuevo puesto del 'Diamante' en la institución rimense y enfatizó que estará mejor rodeado, como referencia a la gente que se encuentra en el directorio de la FPF.

“Me parece bien, me alegra por Julio César y por Cristal, porque tiene plena identificación con el club, porque es un ídolo del club y porque va a estar rodeado de mejor gente. Me parece muy interesante esto, no solo por lo profesional que es Uribe y lo que pueda aportar, su identificación con Cristal, sino porque Uribe durante mucho tiempo sintió que Cristal no había sido grato con él como lo fue con otros jugadores, le hizo homenaje a Alfredo Quesada, a Julinho y los subcampeones de la Copa Libertadores”, expresó.

Por otro lado, destacó que el presidente de Sporting cristal, Joel Raffo, recurriera a un histórico del club para despertar la identificación del hincha con su equipo.

"Si Joel Raffo estaba al frente de Cristal cuatro o cinco años, sin lograr que el hincha se identifique con él, ahora pone un emblema histórico para ver si el hincha retoma su romance con el club”, añadió el comunicador.

¿Qué dijo Joel Raffo sobre la llegada de Julio César Uribe a Sporting Cristal?

En la conferencia de prensa del miércoles 11, Joel Raffo se mostró muy feliz por la incorporación de Julio César Uribe a Sporting Cristal y destacó su trayectoria profesional.

"Acabo de culminar una llamada y, después de varias semanas de conversaciones, puedo decir con muchísimo orgullo y alegría la incorporación de Julio César Uribe como refuerzo institucional del club Sporting Cristal. Él asumirá, con esta confirmación que se ha dado hace unos minutos, como asesor y vocero institucional. Es una alegría tremenda poder contar con un ídolo en vida, con uno más y sobre todo de la talla y de la integridad de Uribe", manifestó.

"Estamos felices de anunciar que Julio César Uribe, ídolo histórico de nuestro club, será a partir de hoy asesor y vocero institucional del Sporting Cristal. Un celeste de corazón regresa a La Florida para aportar con su experiencia", publicó el conjunto bajopontino en sus redes sociales para anunciar al 'Diamante'.