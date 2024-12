Botafogo se ha convertido en el club de moda en Sudamérica. Algunos días después de su histórica conquista de la Copa Libertadores 2024, el Fogao se proclamó campeón también del Brasileirao, con lo cual rompió una larga sequía de títulos en su liga local. No obstante, la temporada todavía no termina para el elenco carioca, pues con la Copa Intercontinental tiene la gran oportunidad de agregar no solo uno, sino hasta tres trofeos más a su palmarés, si llega a derrotar al poderoso Real Madrid en la gran final.

Esta curiosa situación se debe al renovado formato que la FIFA ha implementado para el torneo. De acuerdo con las bases de la competencia, cada partido ganado le dará al club brasileño una copa distinta, dependiendo de la instancia en cuestión.

¿Cuáles son los tres títulos que puede ganar Botafogo en la Copa Intercontinental?

Estos son los tres trofeos que Botafogo podría conseguir en la Copa Intercontinental 2024. Los dos primeros tienen una carga más bien simbólica, mientras que el último sí cuenta como uno completamente oficial.

Segunda ronda: Copa Derbi de las Américas (Botafogo vs Pachuca)

Semifinales: Copa Challenger (ganador Copa Derbi de las América vs Al-Ahly)

Final: Copa Intercontinenal (ganador Copa Challenger vs Real Madrid).

El Fogao ya ha ganado dos títulos en menos de 10 días. Foto: Botafogo

¿Cuándo juega Botafogo vs Pachuca por la Copa Intercontinental?

El partido Botafogo vs Pachuca, por la segunda ronda de la Copa Intercontinental 2024, se jugará este miércoles 11 de diciembre desde las 11.00 a. m. (hora mexicana), 12.00 p. m. (hora peruana) y 2.00 p. m. (hora brasileña).

¿Cómo ver Botafogo vs Pachuca por la Copa Intercontinental?

La transmisión por TV del Botafogo vs Pachuca, así como el resto de la competencia, estará a cargo del canal DSports en Sudamérica (DGO por streaming), mientras que para México se podrá ver de forma gratuita vía FIFA+.

¿Dónde juegan Botafogo vs Pachuca por la Copa Intercontinental?

El escenario de este cotejo será el Estadio 974, ubicado en la ciudad de Doha. Este recinto desmontable, con capacidad para 45.000 espectadores, fue una de las sedes en el último Mundial Qatar 2022.

Convocados de Botafogo para la Copa Intercontinental

Este será el plantel de Botafogo que disputará la Copa Intercontinental 2024.

Porteros: Roberto Fernández, John Victor, Raul Jonas

Defensas: Lucas Halter, Mateo Ponte, Alex Telles, Bartolomeu Bastos, Alexander Barboza, Fernando Marcal, Andryelson, Luis Cuiabano

Mediocampistas: Danilo Barbosa, Danilo Tche Tche, Jefferson Savarino, Marlon Freitas, Thiago Almada, Gregore, Allan

Delanteros: Luiz Henrique, Francisco Soares, Junior Santos, Matheus Martins, Jeffinho, Igor Jesus.

Botafogo ya conoce a su grupo para el Mundial de Clubes 2025

Otro título que Botafogo sueña con ganar es el Mundial de Clubes, aunque para ello tendrá que esperar hasta el 2025. Recientemente, el sorteo de la fase de grupos determinó que el Fogao integrará el grupo B de dicho certamen, junto con PSG, Atlético de Madrid y Seattle Sounders.