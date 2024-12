Real Madrid vs Atalanta EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por la Champions League?

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Atalanta EN VIVO Y EN DIRECTO por la Champions League 2024-2025? El encuentro, válido por la fecha 6 de la Fase Liga del torneo más importante de Europa a nivel de clubes, se disputará este martes 10 de diciembre a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). El cotejo se jugará en el Gewiss Stadium y será transmitido por la señal de ESPN en Sudamérica (excepto Argentina y Chile) y Disney Plus. Asimismo, La República Deportes te llevará este y todos los partidos de hoy con la previa, el minuto a minuto y el video de los goles a través de su página web.

Real Madrid vs Atalanta: previa

Real Madrid se juega uno de los partidos más importantes en lo que va de la temporada. Los blancos se ubican en la casilla 24 con solo 6 puntos en 5 fechas disputadas y necesitan ganar para seguir teniendo posibilidades de clasificar a la siguiente ronda. El equipo de Ancelotti llega a este cotejo tras golear 3-0 al Girona en LaLiga.

Atalanta, por su parte, viene haciendo una gran campaña este año y en la Champions League se ubican quintos con 11 puntos. El equipo que dirige Gian Piero Gasperini llega a este encuentro con una buena estadística: llevan 14 partidos seguidos sin perder en todos los torneos (9 triunfos consecutivos).

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Atalanta?

En Perú, el Real Madrid vs Atalanta está pactado para las 3.00 p. m. Conoce la guía de horarios para otros países:

México: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador y Perú: 3.00 p. m.

Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Atalanta?

En Sudamérica (excepto Argentina y Chile), el Real Madrid vs Atalanta será transmitido por la señal de ESPN y Disney Plus.

Argentina: Fox Sports

Chile: ESPN Premium

España: Movistar Liga de Campeones

México: TNT Sports

Estados Unidos: TUDN.

Real Madrid vs Atalanta: alineaciones posibles

Real Madrid: Courtois, Lucas Vázquez, Asencio, Rüdiger, Fran García, Tchouaméni, Fede Valverde, Modric, Bellingham, Vinícius y Mbappé.

Courtois, Lucas Vázquez, Asencio, Rüdiger, Fran García, Tchouaméni, Fede Valverde, Modric, Bellingham, Vinícius y Mbappé. Atalanta: Carnesecchi, Kossounou o Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Edeerson, Ruggeri, De Ketelaere, Lookman y Retegui.

Real Madrid vs Atalanta: historial reciente

El Real Madrid registra una superioridad sobre el Atalanta tras ganar los últimos 3 enfrentamientos. La última victoria fue en agosto de este año cuando jugaron por la final de la Supercopa de Europa.

Real Madrid 2-0 Atalanta | Supercopa de Europa (final) | 14 de agosto de 2024

2-0 Atalanta | Supercopa de Europa (final) | 14 de agosto de 2024 Real Madrid 3-1 Atalanta | Champions League | 16 de marzo de 2021

3-1 Atalanta | Champions League | 16 de marzo de 2021 Atalanta 0-1 Real Madrid | Champions League | 24 de febrero de 2021.

¿Cómo ver Real Madrid vs Atalanta ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Real Madrid vs Atalanta por internet, puedes sintonizar la señal de Disney Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En el caso de que no puedas ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE vía La República Deportes.