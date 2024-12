Después de semanas de incertidumbre, Mohamed Salah decidió continuar su carrera en el Liverpool, tras firmar un nuevo contrato que lo vincula al club por dos años más. Esta decisión pone fin a las especulaciones sobre su futuro y reafirma su compromiso con los reds. El delantero egipcio, que ha sido una figura clave en el éxito reciente del equipo, llegó a un acuerdo con los propietarios del club, el Fenway Sports Group, tras intensas negociaciones.

Este pacto no solo asegura la permanencia de Salah en Anfield, sino que también representa un hito en su carrera, pues consolida su estatus como uno de los mejores futbolistas de la Premier League. Las conversaciones entre Salah y la directiva del Liverpool no fueron sencillas, ya que el jugador buscaba un contrato de tres años, mientras que el club ofrecía inicialmente solo un año.

Tras varias semanas de rumores, Mohamed Salah finalmente llegó a un acuerdo con Liverpool para extender su contrato para las siguientes dos temporadas. Así lo dio a conocer el medio inglés The Mirror, que reveló que el contrato del egipcio, que termina a mediados de 2025, se ampliará hasta 2027.

De esta forma, ‘Mo’ se mantendrá en Anfield durante 10 años, luego de llegar en 2017 proveniente de la Roma. Durante su estadía en Merseyside, el atacante de 32 años ganó una Premier League, dos Copa de la Liga, una FA Cup y una Community Shield. Mientras que en el ámbito internacional ganó en 2019 la Champions League, Supercopa de la UEFA y el Mundial de Clubes.

Un futuro incierto: las declaraciones de Salah

El futuro de Mohamed Salah se volvió un tema candente a finales de noviembre, cuando el jugador expresó su frustración por la falta de una oferta de renovación. “Estamos casi en diciembre y aún no he recibido ninguna oferta para seguir en el club. Probablemente estoy más fuera que dentro”, declaró antes del partido contra el Real Madrid por Champions League.

“Llevo muchos años en el club. No hay ningún club como este. Pero al final no está en mis manos. Como ya he dicho antes, estamos en diciembre y todavía no he recibido nada sobre mi futuro”, indicó el egipcio. Estas palabras generaron preocupación entre los aficionados, quienes temían perder a su estrella.

A pesar de las dudas, Salah demostró su valía en el campo al anotar 13 goles y proporcionar 8 asistencias en 14 partidos de la Premier League esta temporada. A sus 32 años, sigue siendo un jugador fundamental para el Liverpool, y su deseo de continuar en el club refleja su compromiso con el equipo y su afición.

El impacto de Salah en el Liverpool

Desde su llegada al Liverpool en 2017, Mohamed Salah transformó el club. Su fichaje por aproximadamente 42 millones de euros fue considerado una apuesta arriesgada, pero rápidamente se convirtió en una de las mejores decisiones en la historia reciente del equipo. Jürgen Klopp vio en él el extremo veloz y goleador que necesitaba para revitalizar el ataque del Liverpool.

En su primera temporada, Salah superó todas las expectativas al marcar 44 goles en 52 partidos, con lo que estableció un nuevo récord en la Premier League con 32 tantos en una sola temporada. Desde entonces, ha sido un pilar en el éxito del Liverpool y contribuyó a la conquista de la Premier League en 2020, la Champions League en 2019, y otros importantes trofeos.

Un legado en construcción

La renovación de Salah no solo es un alivio para los aficionados, sino que también marca un nuevo capítulo en su carrera. Con su talento y dedicación, el egipcio tiene la oportunidad de seguir escribiendo su legado en el Liverpool, un club donde ha dejado una huella imborrable. La afición espera que, con Salah en el equipo, el Liverpool continúe cosechando éxitos en el futuro.