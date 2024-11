La relación entre Mohamed Salah y el Liverpool atraviesa un momento de alta tensión. A solo siete meses de que expire su contrato, el delantero egipcio ha manifestado públicamente en diversos medios su frustración por la falta de avances en su renovación, poniendo en jaque la estabilidad del equipo de Merseyside.

En declaraciones tras el partido contra el Southampton, en el que anotó dos goles para liderar una remontada 2-3, Salah expresó su decepción. "Probablemente estoy más fuera que dentro", afirmó con evidente desánimo, en una frase que ha encendido las alarmas entre los aficionados y dentro del propio club.

El contrato de Salah, que lo convierte en el jugador mejor pagado en la historia del club con un salario semanal entre 350.000 y 400.000 libras esterlinas, vence el 30 de junio de 2025. A pesar de este estatus, el egipcio asegura que no ha recibido ninguna oferta formal para renovar su vínculo.

"Llevo muchos años en el club. No hay ningún club como este. Pero al final no está en mis manos. Como ya he dicho antes, estamos en diciembre y todavía no he recibido nada sobre mi futuro", señaló el atacante, visiblemente afectado.

Salah busca enfocarse en los siguientes encuentros

Mientras Salah mantiene su enfoque en los objetivos deportivos, que incluyen la lucha por la Premier League y la Champions League, el ambiente en Anfield se torna cada vez más incierto. La afición, que idolatra al delantero, teme perder a una de las figuras más emblemáticas de la era moderna del Liverpool.

“Vamos a esperar y ver”, declaró el delantero, dejando abierta la posibilidad de futuras negociaciones, pero también alimentando las especulaciones sobre una posible salida. Los hinchas, conscientes de lo que está en juego, claman por una resolución que permita al egipcio continuar marcando la historia del club.