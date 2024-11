Renato Tapia no jugó los últimos 4 partidos con la selección peruana. Foto: composición LR/difusión

Renato Tapia fue uno de los principales ausentes en los recientes partidos de la selección peruana por las Eliminatorias 2026. A pesar de que fue convocado por Jorge Fossati, el volante quedó descartado por presentar una lesión. Esta situación incomodó a los hinchas, quienes especularon que el futbolista se había 'borrado' de la Bicolor.

El 'Cabezón' no se ha manifestado sobre esta situación hasta el momento. No obstante, quien sí se pronunció fue su padre, Luis Tapia. En conversación con Exitosa Deportes, minimizó las especulaciones alrededor de su hijo y defendió su amor por la camiseta de la selección peruana.

¿Qué dijo el padre de Renato Tapia sobre su presente en la selección peruana?

Uno de los primeros temas que aclaró Luis Tapia fue sobre la supuesta desidia de su hijo por representar a la Bicolor. Su progenitor enfatizó en que Renato siempre ha estado orgulloso de vestir los colores de su país desde las categorías inferiores.

"Yo normalmente las declaraciones de las personas, las tomo de quien viene porque realmente los que comentan de fútbol en el Perú no saben lo que están hablando. Y se dejan llevar de las versiones de los periodistas, redes sociales, de gente advenediza. Lo mismo se dijo la vez pasada y él estaba lesionado. Entonces, es un jugador que toda su vida ha defendido a la selección peruana desde la sub-17, siempre vino desinteresadamente e incluso por venir perdía su titularidad en el equipo por estar acá. Por eso, que digan esas cosas, a mí me tienen sin cuidado porque uno sabe la realidad", declaró.

Asimismo, habló sobre la lesión que tuvo Renato Tapia previo a los fechas de las Eliminatorias. Según contó, su hijo se sintió tras el partido que disputó ante Sevilla tras sufrir una rotura fibrilar.

"No sé sobre ese tema de que se de el diagnóstico de la lesión porque esas cosas se dan de club a federación, pero en este caso Renato Tapia salió lesionado ante Sevilla por un problema muscular. Una rotura fibrilar pequeña que no le permitió terminar el partido. Recién él pudo entrenar con el grupo el día miércoles, que le hicieron el examen. Desde ese día ha entrenado con mucha intensidad por la necesidad del equipo. El técnico lo considera titular y le dio la oportunidad de jugar porque él no pensaba que iba a jugar tampoco", añadió.

¿Qué piensa Renato Tapia sobre el presente de la selección peruana en las Eliminatorias?

El panorama de la selección peruana es profundamente desalentador. Con tan solo 7 unidades y coleros en la tabla, la Blanquirroja se mantiene lejos del sueño mundialista. Respecto a ello, el padre de Tapia señaló que su hijo está fastidiado porque no se le están dando los resultados al equipo.

"Él no se siente incómodo, pero la única molestia es que las cosas no se están dando, no pasa por el sistema ni nada. Más allá de eso, la intención es siempre seguir luchando y más por una selección", contó.

Finalmente, se refirió a la relación que mantiene con Jorge Fossati tras la Copa América 2024. "Por algo lo convocan. Si tuvieran algún tipo de problemas ni lo llamarían. Las cosas con Jorge Fossati se solucionaron conversando. En este caso, él declaró que no fue a la Copa América, más no porque tenga un problema con el profesor", concluyó.