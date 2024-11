Los malos resultados que tienen a la selección peruana última en la tabla de posiciones vienen colmando la paciencia de los hinchas. El principal señalado por los fanáticos de la Bicolor es el técnico Jorge Fossati, cuya continuidad al mando del equipo es inviable para la mayoría de aficionados.

Una de las críticas más fuertes hacia el 'Nonno' es su renuencia a cambiar de sistema de juego (3-5-2) pese a lo poco productivo que este le ha resultado. Apostar por los mismos jugadores en lugar de elementos más jóvenes también es uno de los aspectos que más se le cuestionan al técnico. Por estas y otras razones, un sector de la prensa deportiva se ha sumado al pedido para la salida del DT, aunque el periodista Óscar del Portal no se mostró tan convencido de ello.

¿Qué dijo Óscar del Portal sobre la continuidad de Jorge Fossati?

"En estos momentos no sabría decir si Fossati no debe continuar, porque no tengo el plan B. ¿Cuál es el plan B de la Federación Peruana de Fútbol? ¿Poner a quién?", indicó el comunicador en la edición más reciente del programa 'Fútbol en América'.

Para Del Portal, la principal evaluación que se debería hacer al momento de decidir si sacar o no a Fossati del cargo es quién sería su reemplazo y qué tipo de rumbo podría ofrecerle a la selección.

"Porque no puedes sacar a alguien y decir ‘hasta aquí nomás’ si no tienes un plan B que, por lo menos, no te garantice pero te augure que puedas tener un nuevo rumbo. Mientras no haya un plan B en la dirección técnica, no hay que tomar esa decisión", argumentó el periodista.

Jorge Fossati asumió como DT de Perú en enero de este 2024. Foto: Andina

¿Jorge Fossati seguirá en la selección peruana?

Recientemente, el presidente de la FPF, Agustín Lozano, respondió acerca de la permanencia de Fossati como DT de la selección peruana. Aunque no se refirió específicamente al 'Nonno', indicó que están evaluando a todos los profesionales a cargo de las diversas categorías.

"Más de poder hablar de la continuidad del profesor, lo que nosotros hemos contratado es un grupo de profesionales. Estoy instalando una comisión para evaluar a todos los profesionales que están a cargo de nuestras selecciones y unidades técnicas, para plantear qué podemos hacer para revertir el mal momento. Seguramente en los próximos días, de manera responsable, vamos a comunicar lo que corresponda, porque no queremos actuar de forma irresponsable o inmadura", manifestó.

¿Qué técnicos podrían reemplazar a Jorge Fossati en la selección peruana?

Por el momento, uno de los nombres que suena como posible reemplazante de Fossati en Perú es el de Tiago Nunes. Según el periodista chileno Juan Cristóbal Guarello, el brasileño sería la primera opción en Videna debido a su estilo moderno de dirección técnica y su enfoque táctico, virtudes que demostró durante su paso por Sporting Cristal.