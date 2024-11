El mediocampista peruano Cristian Benavente ha tomado una decisión crucial sobre su futuro en el fútbol, luego de un breve y complicado paso por la Universidad César Vallejo y Sport Boys. A sus 30 años, el jugador, que se formó en el Real Madrid, busca resurgir en el deporte tras enfrentar constantes lesiones que han limitado su rendimiento en el fútbol peruano.

Benavente, quien ha sido una figura destacada en el balompié nacional, no ha podido mostrar su mejor versión en el último tiempo. Su reciente experiencia en el Torneo Apertura con César Vallejo fue poco satisfactoria, ya que no logró la continuidad deseada. Posteriormente, su préstamo a Sport Boys tampoco le brindó la oportunidad de recuperar su nivel. Por ello, el 'Chaval' habría tomado la decisión de rescindir su contrato con el club trujillano para quedar como agente libre.

Un camino lleno de obstáculos

Las lesiones han sido el talón de Aquiles de Cristian Benavente a lo largo de su carrera. En el 2024, el mediocampista no fue la excepción, ya que su participación en el Torneo Apertura fue limitada. A pesar de su talento y habilidades en el campo, las constantes urgencias físicas le impidieron brillar como se esperaba. Con su rescisión de contrato, Benavente se convierte en jugador libre, lo que abre la puerta a nuevas oportunidades en el fútbol peruano.

Un pasado prometedor en el fútbol peruano

A pesar de los desafíos recientes, Benavente ha demostrado su capacidad para rendir en el fútbol peruano. En 2022, bajo la dirección de Carlos Bustos en Alianza Lima, tuvo actuaciones destacadas que le valieron el cariño de los hinchas. Con goles memorables y un estilo de juego atractivo, el ‘Chaval’ se convirtió en un referente para el equipo blanquiazul. Sin embargo, la llegada de ‘Chicho’ Salas coincidió con una nueva lesión, lo que afectó su estabilidad en el Torneo Clausura.

Un futuro incierto pero lleno de posibilidades

Con un historial que incluye clubes de renombre en Europa y África, como el Real Madrid Castilla, Doncaster Rovers y Pyramids FC, Benavente ha tenido una carrera diversa. A pesar de no tener claro su próximo destino, es probable que varios clubes en Perú estén interesados en sus servicios para la temporada 2025. Su experiencia y habilidades podrían ser un gran aporte para cualquier equipo que busque reforzar su plantilla.

Reflexiones sobre su carrera y el Mundial

En una reciente aparición en el programa ‘Enfocados’, Cristian Benavente compartió sus sentimientos sobre no haber sido convocado para la Copa del Mundo de Rusia 2018. A pesar de su decepción, reconoció el impacto positivo de Ricardo Gareca en el fútbol peruano, afirmando: "Es el que ayudó a que Perú vuelva a un Mundial después de tanto tiempo. Para mí, me queda esa espina que, en ese momento en que yo estaba, en mi mejor fútbol, en mi ‘prime’, no pude ir a ese Mundial", indicó.

¿En qué clubes jugó Cristian Benavente?

A continuación, conoce la lista de equipos por los que ha jugado Cristian Benavente antes de su llegada a Sport Boys: