El próximo enfrentamiento entre Peñarol vs Defensor Sporting promete ser un partido emocionante y decisivo en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Primera División de Uruguay. Ambos equipos se encuentran en una lucha intensa por mejorar su posición en la tabla anual, lo que añade un nivel extra de tensión a este encuentro. El Carbonero desea recuperar la punta que se encuentra en manos de Nacional este domingo 17 de noviembre a partir de las 4.30 p. m. (hora peruana) y 6.30 p. m. (hora uruguaya).

El Carbonero, como es conocido Peñarol, se prepara para recibir al Tuerto en el Estadio Campeón del Siglo, donde la afición espera un espectáculo que los acerque a la cima de la clasificación. Este partido no solo es crucial para los puntos, sino también para la moral de los jugadores y el apoyo de sus seguidores.

Peñarol, además de las destacadas actuaciones de Leonardo Fernández, se ha evidenciado que algunos jugadores que no suelen ser titulares habituales pueden responder cuando el equipo más lo necesita. Un claro ejemplo es Facundo Batista, quien, a pesar de no ser la primera opción para la posición de centrodelantero, ha sabido aprovechar sus minutos en el campo y ha aportado con varios goles.

Por otro lado, en Defensor Sporting destaca la excelente forma del delantero Claudio Spinelli. El jugador argentino ha marcado en los últimos cuatro partidos del equipo y acumula cinco goles en los últimos seis encuentros.

Peñarol recibe a Defensor Sporting en el Estadio Campeón del Siglo. Foto: Peñarol/X

¿A qué hora juegan Peñarol vs Defensor Sporting?

El cotejo entre Peñarol vs Defensor Sporting arrancará a las 6.30 p. m. (hora local). Este enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Campeón del Siglo. Revisa los horarios en otros rincones del mundo.

México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 3.30 p. m.

Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 4.30 p. m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 5.30 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 6.30 p. m.

España: 10.30 p. m.

¿En qué canal ver Peñarol vs Defensor Sporting EN VIVO?

La transmisión del partido Peñarol vs Defensor Sporting será a través de Disney Plus para toda Sudamérica. Los aficionados podrán disfrutar de este emocionante encuentro desde la comodidad de sus hogares.

¿Cómo ver ONLINE Peñarol vs Defensor Sporting?

Para que no te pierdas la transmisión del Peñarol vs Defensor Sporting por internet, puedes sintonizar la señal de Disney Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no te sea posible ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.