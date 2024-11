Peñarol vs. Wanderers EN VIVO: horario y canal TV para ver el partido por el Campeonato Uruguayo

VER Peñarol vs. Wanderers EN VIVO por el Torneo Clausura de la Primera División de Uruguay | Ambas escuadras se enfrentarán este martes 14 de noviembre en el Estadio Parque Alfredo Víctor Viera. El compromiso empezará a partir de las 7.30 p. m. (hora uruguaya) y la transmisión estará a cargo de la señal de VTV Plus. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.

¿A qué hora juega Peñarol vs. Wanderers?

El duelo entre Peñarol y Wanderers se podrá seguir a partir de las 7.30 p. m. en suelo charrúa. Para otros países de la región, consulta la siguiente guía de horarios.

México: 4.30 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 5.30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 6.30 p. m.

Estados Unidos (Washington D. C., Nueva York, Miami): 6.30 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay: 7.30 p. m.

España: 12.30 p. m. (viernes 15)

¿Qué canal transmite Peñarol vs. Wanderers?

La transmisión por TV del Peñarol vs Wanderers estará a cargo del canal VTV Plus en territorio uruguayo. Dependiendo del cableoperador que tengas contratado, deberás sintonizar las siguientes señales para ver el compromiso.

DirecTV: canal 661 (SD) y 1661 (HD)

Cablevisión: canal 708 (HD)

Nuevo Siglo: canal 425 (HD)

TCC: canal 425 (HD)

Telecable: canal 99 (analógico) y 114 (digital)

Cablevisión 33: canal 646 (SD)

Del Faro TV Cable: canal 99 (analógico), 341 (digital) y 863 (HD).

¿Cómo ver Peñarol vs. Wanderers ONLINE?

Si no quieres perderte este Peñarol vs. Wanderers por internet, suscríbete al servicio de streaming Disney Plus, en cuya plataforma podrás ver los duelos del Campeonato Uruguayo desde dicho país o desde el extranjero (en Latinoamérica).

¿En qué estadio juegan Peñarol vs. Wanderers?

El escenario de este cotejo será el Estadio Parque Alfredo Víctor Viera, ubicado en la ciudad de Montevideo. El recinto es propiedad del Montevideo Wanderers y tiene capacidad para 10.000 espectadores.