Tras la reciente detención de Agustín Lozano por el caso Los Galácticos, quien le siguió los pasos fue Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, quien fue sindicado de integrar la presunta organización criminal, que estaría encabezada por el presidente de la FPF. Este operativo, liderado por el Ministerio Público, busca esclarecer presuntos actos de corrupción en el deporte rey del país. Frente a este panorama, Felipe Cantuarias, expresidente del club rimense, lanzó duras críticas hacia Raffo.

La postura de Cantuarias no solo generó revuelo entre los hinchas, sino que también puso en la mira el futuro de Sporting Cristal y su relación con la cervecera Backus, antiguo patrocinador histórico de la institución. En medio del escándalo, crecen las dudas sobre las repercusiones que este caso podría traer para el club y el fútbol peruano en general.

¿Qué dijo Felipe Cantuarias sobre Joel Raffo?

Felipe Cantuarias fue claro y directo en sus declaraciones sobre Joel Raffo, y enfatizó que el presidente de Sporting Cristal no debería volver al club tras su reciente detención. Según Cantuarias, la implicación de Raffo en el caso Los Galácticos afecta gravemente la imagen de la institución y va en contra de los valores que representan a Sporting Cristal.

“La verdad que muy triste esta noticia, en 68 años de vida institucional del club Sporting Cristal no había pasado esto. Realmente en términos de valores, fundadores, nos afecta muchísimo”, indicó Cantuarias en entrevista a RPP.

“Lo único que te puedo decir es que por el bien de Joel Raffo y su familia, todo se aclare, pero desgraciadamente este arresto afecta muchísimo la reputación de él como dirigente y creo que definitivamente no puede regresar como presidente del club. Se necesita un cambio profundo en Sporting Cristal. Hoy lo que puedo decir es que, por el bien de Joel y su familia, se aclare este tema, pero desgraciadamente el daño reputacional ya está hecho”, apuntó el exdirigente.

Tras la detención de Joel Raffo, ¿Backus volvería a Sporting Cristal?

Teniendo en cuenta la grave situación legal que afronta Joel Raffo, los hinchas de Sporting Cristal se encuentran en total incertidumbre sobre lo que pueda pasar con su club. Es así que surgió la pregunta de si Backus podría retornar para volver a hacerse cargo de la institución; sin embargo, dicho escenario no sería posible.

En diálogo con Líbero, Felipe Cantuarias indicó que Backus puso una cláusula en el contrato de venta para recuperar el club tiempo atrás. “En el 2008-2009 cuando se entregó al club unos directivos, ahí si Backus puso una cláusula que le permitía regresar porque se le había otorgado una opción de compra. Ocurrió la pelea en el club que se hizo pública, Backus decidió terminar el contrato y recuperar el club. No sé en este caso cómo funciona”, precisó.

No obstante, tal como agrega el medio, el panorama no sería igual en este caso. Líbero consultó con una fuente acerca de esta posibilidad, la cual reveló que no es posible el retorno de Backus ante el sombrío panorama de Joel Raffo. “Es imposible”, apuntó el informante.

¿Por qué Joel Raffo fue detenido?

Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, fue detenido en el marco de una investigación que involucra a Agustín Lozano, actual presidente de la FPF, por el caso Los Galácticos. Este proceso se centra en el supuesto involucramiento de varias figuras del fútbol nacional en actividades de corrupción, que incluyen delitos de lavado de activos, tráfico de influencias y sobornos dentro del ámbito deportivo.

La Fiscalía sostiene que estas actividades habrían creado una red que beneficiaba a ciertos clubes y dirigentes a expensas de otros, afectando la transparencia del fútbol peruano. La detención de Raffo no solo llamó la atención de los hinchas y los medios de comunicación, sino que también ha generado cuestionamientos en el entorno de Sporting Cristal.