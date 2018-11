River vs Boca EN VIVO: Tribunal de Disciplina de la Conmebol emite HOY el fallo

River Plate vs Boca Juniors HOY (EN VIVO vía Fox Sports y TyC Sports) | La final de la Copa Libertadores 2018 escribirá un nuevo capítulo este jueves cuando el Tribunal de Disciplina de la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) decida si finalmente se juega o no.

River vs Boca EN VIVO: minuto a minuto sobre el fallo del Tribunal de Disciplina de Conmebol

River vs Boca: ¿cuándo juegan la final de la Copa Libertadores 2018?

Tras los lamentables incidentes que se produjeron en las inmediaciones del estadio Monumental de River Plate, la Conmebol decidió reprogramar la final de la Copa Libertadores 2018 para el 8 o 9 de diciembre. No obstante, Boca Juniors afirmó que intentará ganar este partido en mesa porque se violaron las normas.

Es por ello que el club ‘Xeneize’ presentó su reclamo ante el Tribunal de Disciplina del ente máximo del fútbol sudamericano y este jueves —o en el peor de los casos el viernes— este comité decidirá si falla a favor o en contra de Boca: es decir, si el elenco boquense es campeón o le obliga a jugar la final de la Copa Libertadores 2018 en una fecha y sede aún por establecer.

El último miércoles, la Conmebol informó a través de su cuenta oficial de Twitter que Boca Juniors solicitó una prórroga para responder a la defensa planteada por River Plate ante el expediente, pues el conjunto ‘Millonario’ quiero jugar el partido sí o sí.

La postura de los dirigentes ‘Xeneizes’ es clara: no quieren jugar el encuentro. "No aceptamos al día de la fecha jugar el partido, pero vamos a esperar la decisión. Creemos que hay precedentes para darle la razón a Boca. Una vez que tengamos la resolución, si no es favorable, iremos al tribunal de apelación de la CONMEBOL, y si seguimos teniendo respuesta negativa, iremos al TAS", dijo el presidente Daniel Angelici.

Lo que es claro es que la Conmebol quiere que ambos equipos culminen la final de la Copa Libertadores 2018 con público presente. Hasta el momento, se baraja la posibilidad de que este Superclásico se defina en Asunción (Paraguay), Doha (Catar), Medellín (Colombia) o Miami (Estados Unidos).