Cuentas pendientes de la selección peruana

1. Falta un referente en el ataque

Suspendido Paolo Guerrero, la tarea de encontrarle un reemplazo a la altura aparece como pendiente. El ‘Depredador’ sabe jugar de espaldas, sin balón y hace una labor táctica que pocos cumplen, además de tener gol. Su sola presencia preocupa al rival. No pasa lo mismo con Raúl Ruidíaz, que sigue sin ser efectivo a pesar de tener oportunidades. Jefferson Farfán pocas veces ha sido ‘9’ con la blanquirroja, aunque es el más solvente, mientras que Yordy Reyna se mueve por las bandas. Otras opciones, como Bulos y Da Silva, no pasan su mejor momento.

2. Fragilidad defensiva y deuda colectiva

En dos partidos, a la selección peruana le anotaron cinco goles. Por más que sean amistosos, los errores defensivos llamaron la atención en un equipo que se había consolidado e incluso estuvo invicto durante 15 partidos. Costa Rica tuvo cuatro tiros al arco y tres fueron goles. Ecuador llegó 5 veces con claridad y marcó dos veces. Sin Alberto Rodríguez después del Mundial –por falta de continuidad y luego por lesión– falta un líder que pueda guiar y ser la voz de mando para que la última línea de la ‘Bicolor’ vuelva a ser confiable.

3. El biotipo nos juega en contra

El martes en Arequipa arrancamos con un ataque talla small. Ruidíaz de ‘9’, Edison Flores y Andy Polo por las bandas, Cristian Benavente como enganche. Las defensas rivales nos superan en biotipo y buscan que el juego se haga físico, como pasó ante el ‘Tri’ y los ‘ticos’. Nuestros jugadores contrarrestan con habilidad y velocidad, pero muchas veces la fuerza se impone. No es un detalle menor la estatura ni la potencia, aunque tampoco aparece como una excusa para perder. Perú, en varios pasajes, fue superior desde la posesión del balón.

4. Desorden táctico

Por momentos se vio un equipo partido, que no fue compacto en sus líneas. En todos los goles de estos amistosos nos agarraron mal parados. La defensa desordenada, algún error puntual. También falló la cobertura de los volantes. Después del Mundial, la selección solo ganó un partido, empató uno y perdió los otros cuatro. A pesar de mantener el sistema 4-2-3-1, en el complemento se probó con varios cambios en el ataque que terminaron desequilibrando. Todavía hay tiempo para corregir errores y volver a ser un equipo sólido y ordenado.



5. Universo corto de jugadores convocables

Las novedades en la lista de Ricardo Gareca para estos amistosos fueron Cristian Benavente, Christofer Gonzales y Alexis Arias. El último quedó fuera por lesión, el ‘Chaval’ fue el que mejor actuación tuvo y ‘Canchita’ sumó minutos pero no desequilibró. Los amistosos aparecen como la oportunidad perfecta para probar jugadores, aunque el universo de convocables no ha crecido. Algunos salen de la lista, otros entran, pero se mantienen los mismo 30 o 35. De repente, tras el Sudamericano Sub 20, se suman otros nombres para tener variantes en diversas posiciones.