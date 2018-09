Argentina vs Colombia: Las geniales atajadas de Franco Armani en el empate 0-0 [VIDEO]

Las selecciones de Argentina y Colombia igualaron 0-0 en partido amistoso por fecha FIFA y, aunque no hubo goles, sí hubo entretenimiento. El encargado de dar el espectáculo al público presente fue el arquero argentino Franco Armani.

Es que el portero de River Plate sigue mostrando un nivel alucinante y fue artífice para que la selección 'albiceleste' mantuviera su valla en cero. Armani brilló en su arco tras atajar un fuerte remate de Luis Muriel en el minuto 48 y ahogar el grito de gol a Carlos Bacca en el 62’, tras una gran habilitación de Juan Fernando Quintero. Pero su intervención más comentada fue el disparo de afuera del área que le atajó a Radamel Falcao.

El portero, que en algún momento fue tentado para jugar por la selección colombiana, coronó su gran actuación al momento que Nicolás Tagliafico le colocó la cinta de capitán al momento de ser cambiado. De esta manera, el portero que antes del mundial no había sido considerado, hoy es una figura indiscutible de la selección argentina.

Partido peleado

Pese a que el gol brilló por su ausencia, eso no significa que el partido haya sido aburrido ni mucho menos. Se vieron varias opciones de gol en ambas áreas y los jugadores de los dos equipos fueron con todo en cada disputa del balón.

Destaca una jugada en la que el colombiano Wilmar Barrios le comete una falta a Nicolás Tagliafico y no contento con eso le apoya el brazo en el rostro al momento de levantarse. El argentino no se quedó atrás y le increpó por su accionar. El asunto no llegó a mayores por intervención de sus respectivos compañeros.

