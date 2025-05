Licencia de conducir en California para inmigrantes: el DMV la otorga si cumples estos requisitos en 2025

Desde enero de 2015, miles de inmigrantes en California han logrado obtener su licencia de conducir, incluso sin contar con un estatus migratorio regular. Esto es posible gracias a la implementación de la ley AB 60, que autoriza al DMV a emitir permisos de manejo a personas indocumentadas que cumplan con ciertos requisitos legales y documentales.

Para este 2025, el trámite sigue vigente, y continúa siendo una vía segura para que los inmigrantes puedan movilizarse legalmente dentro del estado. La medida busca no solo facilitar el acceso al transporte, sino también mejorar la seguridad vial al garantizar que todos los conductores tengan conocimiento de las normas y cuenten con seguro.

Requisitos para obtener la licencia de conducir en California siendo inmigrante

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California establece una lista oficial de requisitos que permite a los inmigrantes sin estatus legal acceder a una licencia de manejo en 2025. El trámite debe realizarse de forma presencial y requiere presentar documentos que acrediten tanto la identidad del solicitante como su residencia dentro del estado.

A continuación, los requisitos para licencia de conducir en California sin papeles:

Comprobante de identidad : se aceptan pasaportes extranjeros vigentes, matrículas consulares y actas de nacimiento extranjeras acompañadas de una traducción certificada. El DMV ofrece una matriz detallada de documentos aceptables.

: se aceptan pasaportes extranjeros vigentes, matrículas consulares y actas de nacimiento extranjeras acompañadas de una traducción certificada. El DMV ofrece una matriz detallada de documentos aceptables. Comprobante de residencia en California : se deben presentar dos documentos distintos que demuestren domicilio en el estado, como facturas de servicios, contratos de arrendamiento o estados de cuenta bancarios.

: se deben presentar dos documentos distintos que demuestren domicilio en el estado, como facturas de servicios, contratos de arrendamiento o estados de cuenta bancarios. Aprobación de exámenes del DMV :

: Examen escrito de conocimientos sobre las leyes de tránsito.

Examen de visión.

Examen práctico de manejo (para el cual se requiere un vehículo asegurado).

Captura de huellas dactilares y fotografía : se realiza en la misma cita en la oficina del DMV.

: se realiza en la misma cita en la oficina del DMV. Declaración firmada en la que el solicitante reconoce no poder demostrar presencia legal en Estados Unidos.

El costo para iniciar el trámite varía, pero en promedio ronda los US$41, según tarifas oficiales del DMV actualizadas al cierre de 2024. Para mayor precisión, se recomienda revisar la página oficial del organismo o acudir directamente a una oficina local.

Ley AB 60 autoriza al DMV otorgar licencias sin importar el estatus migratorio

La licencia AB 60 en California es resultado directo de la ley AB 60, también conocida como The Safe and Responsible Drivers Act. Esta legislación fue aprobada en 2013 y se implementó oficialmente el 1 de enero de 2015. Su objetivo principal es otorgar licencias de conducir a quienes no puedan demostrar una presencia legal en el país, pero sí cumplen con todos los demás requisitos exigidos por el estado.

A diferencia de una licencia estándar, la licencia AB 60 incluye una marca que indica “Federal limits apply”, lo que significa que no puede usarse como identificación federal, ni para abordar vuelos, ni ingresar a edificios del gobierno federal.

La ley no otorga un estatus migratorio legal, pero ha sido fundamental para proteger los derechos de movilidad de más de 1.4 millones de personas que, desde 2015, han obtenido este documento, según cifras oficiales del DMV. Además, la información recolectada durante el proceso no se comparte con agencias federales como ICE, lo cual brinda mayor seguridad a los solicitantes.

Beneficios para conductores inmigrantes en California

Obtener una licencia de conducir para inmigrantes en California ofrece múltiples ventajas que van más allá del volante. Uno de los mayores beneficios es el acceso legal a la conducción, lo que reduce el riesgo de multas, detenciones o problemas legales por manejar sin licencia.

Asimismo, permite contratar un seguro de auto, un requisito obligatorio para circular en el estado. Con ello, no solo se protege el conductor, sino también a terceros, en caso de accidentes. Esta cobertura ha contribuido a reducir los costos asociados a colisiones en comunidades donde antes predominaba la conducción sin documentos.

Otro impacto positivo es el acceso a oportunidades laborales y educativas. Poder conducir legalmente facilita la movilidad hacia centros de trabajo, escuelas y servicios de salud, especialmente en zonas donde el transporte público es limitado.

Además, la existencia de una licencia oficial valida emitida por el DMV puede fortalecer la relación entre las comunidades inmigrantes y las autoridades estatales, creando un entorno de mayor confianza y responsabilidad ciudadana.