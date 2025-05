Florida: FLHSMV anuncia nuevos requisitos para renovar la licencia de conducir de inmigrantes

El FLHSMV (Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados del estado de Florida) informa que han emitido cambios en el proceso de renovación de licencias de conducir de los migrantes legales, es decir, a partir de ahora la renovación tendrá una duración de un año como máximo, lo que significa que el proceso de trámite se tendrá que realizar de forma anual.

Florida: cambios en el proceso para renovar la licencia de conducir

La oficina del recaudador de impuestos del Condado de Miami-Dade mediante un comunicado informó que todas las licencias y tarjetas de identificación de individuos no migrantes se respetará la fecha de caducidad que aparece en dichos documentos, si en caso la documentación no tiene fecha de vencimiento, pues la validez del documento solo tendrá duración de un año desde la fecha de emisión. Cabe mencionar, que estas mismas leyes se van a aplicar a personas que no son ciudadanos americanos de nacimiento, ni residentes, pero que, sí cuenten con documentos certificados por el estado, emitidos por sus estatus migratorios o visas.

¿Cuáles son los documentos necesarios para la licencia de conducir en Florida?

Las personas no inmigrantes que deseen renovar su licencia de conducir o su documento de identidad tendrá que cumplir con ciertos requisitos que consta en presentar documentos que certifique su identidad y cumplan con las recomendaciones del REAL ID.

Es importante contar con la siguiente documentación:

Tarjeta de autorización de empleo válido, previamente emitido por el Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU.

Un comprobante vigente de clasificación de no inmigrante, proporcionado por medio del formulario I-94, acompañado de un pasaporte válido que muestre la fecha de llegada al país sellada.

Permiso de viaje para refugiados que cuenten con pasaporte válido.

Carta de libertad condicional (I-512)

Una orden del juez de inmigración donde conceda asilo o cancelación de deportación.

Esta política se enmarca en una serie de medidas adoptadas por el estado de Florida para mejorar la documentación oficial de los migrantes legales.