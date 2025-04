California: famosa cadena de comida rápida que cerrará más de 100 locales en Estados Unidos

Jack in the Box, la cadena de comida rápida californiana, cerrará hasta 200 restaurantes en Estados Unidos. Foto: Freepik

Jack in the Box, la cadena de comida rápida californiana, cerrará hasta 200 restaurantes en Estados Unidos. Foto: Freepik

La cadena de comida rápida Jack in the Box, con sede en California, ha anunciado el cierre de hasta de 200 restaurantes en Estados Unidos, como parte de un plan estratégico para mejorar su rendimiento financiero a largo plazo. Este ajuste forma parte de su programa "Jack on Track", diseñado para fortalecer su presencia en mercados más rentables y optimizar su estructura operativa. La empresa, que actualmente cuenta con cerca de 2.200 sucursales en todo el país, tomará estas decisiones en respuesta a los bajos niveles de rendimiento de ciertos locales.

Los cierres comenzarán a implementarse entre 2024 y finales de 2025, con un impacto principalmente en los restaurantes con dificultades económicas. Aunque la cadena no ha especificado todas las ubicaciones afectadas, se espera que esta reestructuración permita a Jack in the Box concentrarse en el crecimiento sostenido y mejorar la rentabilidad de su red de franquicias a largo plazo.

¿En qué estados de Estados Unidos cerrará Jack in the Box?

Según la información oficial, Jack in the Box no ha especificado los estados exactos donde se cerrarán los restaurantes. Sin embargo, la cadena tiene presencia en una amplia variedad de estados en USA. Algunos de los estados donde Jack in the Box opera actualmente incluyen:

California

Nevada

Texas

Washington

Oregón

Arizona

Colorado

Idaho

New Mexico

Utah

Alabama

Louisiana

Es importante destacar que los cierres estarán enfocados en los locales de bajo rendimiento, pero no se ha detallado si estos estarán concentrados en alguna de estas regiones en particular.

¿Cuáles son los objetivos de Jack in the Box para recuperar la estabilidad financiera?

Según el comunicado oficial de la compañía, Jack in the Box está tomando estas medidas para optimizar su balance general y asegurar una mayor eficiencia operativa. Los cierres permitirán reducir la deuda y acelerar el flujo de caja, lo que a su vez fortalecerá la capacidad de la empresa para invertir en mercados con mayor potencial de crecimiento. El enfoque está en garantizar que la empresa sea financieramente más sólida, eliminando los establecimientos que no contribuyen positivamente al rendimiento general.

Lance Tucker, CEO de la empresa, explicó que estos cambios también buscan simplificar el modelo de negocio de Jack in the Box, retornando a una estrategia más directa y efectiva. Según Tucker, las acciones están orientadas a mejorar la rentabilidad a largo plazo, buscando una recuperación sostenida y estable para los inversores y la compañía, mientras se preservan las inversiones en proyectos clave para el crecimiento futuro.