¡Mucha atención, residente en USA! IRS puede investigar a los contribuyentes que no cumplan con este trámite fiscal

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos anunció que investigará todas las declaraciones de impuestos de los contribuyentes que cumplieron con sus obligaciones tributarias en la temporada fiscal 2025 . Las declaraciones que contengan información sospechosa serán objeto de auditoría, lo que podría acarrear serias consecuencias para los ciudadanos.

La temporada fiscal 2025 finalizó el 15 de abril y el IRS ya ha comenzado a evaluar los formularios presentados. Aunque muchos han sido procesados, algunas declaraciones podrían ser retenidas para auditoría.

Auditorías más estrictas del IRS en 2025

Previo al inicio de la temporada fiscal, el IRS había advertido sobre la implementación de auditorías más rigurosas. Las autoridades fiscales están decididas a verificar la precisión de la información proporcionada por los contribuyentes. Aquellos formularios que despierten sospechas serán investigados a fondo y es probable que los ciudadanos deban asistir a entrevistas presenciales para aclarar cualquier duda.

Asimismo, el IRS establece multas para aquellos ciudadanos que no cumplan con sus obligaciones tributarias. No resolver problemas con esta entidad puede resultar en complicaciones financieras, como obstáculos al solicitar préstamos o beneficios de la Seguridad Social.

Multas más comunes impuestas por el IRS

El IRS aplica diversas multas a los contribuyentes que no cumplen con sus obligaciones. Algunas de las más comunes incluyen: multa por no presentar la declaración de impuestos a tiempo; multa por no pagar los impuestos adeudados de manera correcta y a tiempo; multa por no preparar y presentar una declaración precisa; multa por no proporcionar declaraciones informativas de forma precisa y a tiempo.

De igual manera, la entidad tiene un amplio rango de multas que puede imponer a los contribuyentes, entre las cuales se encuentran: