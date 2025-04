Sanciones por manejar ebrio en Estados Unidos: conductores pueden recibir multas de hasta US$2.500 por leyes de DUI

Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas en Estados Unidos es un delito grave que puede acarrear sanciones severas, incluso si se trata de la primera infracción.

Las conocidas leyes de DUI (Driving Under the Influence) están diseñadas para proteger a los ciudadanos y reducir los accidentes viales causados por personas que no están en condiciones de manejar. Sin embargo, las consecuencias legales y económicas de una condena por DUI pueden variar significativamente dependiendo del estado.

En algunos casos, una persona puede enfrentar multas de hasta 2.500 dólares, además de tiempo en prisión, suspensión de la licencia de conducir y participación obligatoria en programas de educación sobre el alcohol.

El término DUI (Driving Under the Influence) hace referencia a la conducción de un vehículo bajo la influencia de sustancias como el alcohol. Foto: composición LR

Estados con las leyes de DUI más estrictas en Estados Unidos

Las sanciones por manejar ebrio varían según el estado, tanto en el monto de las multas como en las penas adicionales, como la suspensión de la licencia, el uso obligatorio de dispositivos de bloqueo de encendido (IID) o la asistencia a programas de rehabilitación. Entre los estados con las multas más altas por DUI se encuentran:

Arizona: hasta US$2.500, uno de los estados con castigos más duros.

hasta US$2.500, uno de los estados con castigos más duros. Kansas: también puede imponer multas de hasta US$2.500.

también puede imponer multas de hasta US$2.500. Alaska: establece una multa mínima de US$1.500 para infractores primerizos, además de cárcel obligatoria y un programa contra el abuso de alcohol.

establece una multa mínima de US$1.500 para infractores primerizos, además de cárcel obligatoria y un programa contra el abuso de alcohol. Georgia: multa de US$1.000 por una primera ofensa.

Estos estados también suelen incluir pena de cárcel, suspensión de licencia y otras sanciones complementarias. Las leyes están diseñadas para disuadir este comportamiento, especialmente en estados con altos índices de accidentes relacionados con el alcohol.

¿Qué significa DUI y cuándo se aplica esta sanción?

El término DUI (Driving Under the Influence) hace referencia a la conducción de un vehículo bajo la influencia de sustancias como el alcohol, drogas ilegales o incluso ciertos medicamentos recetados que afectan la capacidad del conductor. Aunque existen otros términos como DWI (Driving While Intoxicated), DUI es el más utilizado a nivel general en el país.

Una persona puede ser acusada de DUI si supera el límite legal de alcohol en sangre (BAC) establecido por cada estado. Este umbral suele ser de 0.08%, pero hay jurisdicciones donde la tolerancia es menor, especialmente para conductores comerciales o menores de edad.

California: el estado más costoso para un DUI

Aunque no tiene la multa base más alta, California es considerado el estado más caro para enfrentar un proceso por DUI. Esto se debe al alto costo de vida y a las sanciones legales acumulativas. A las multas impuestas por la corte, se suman:

Costos de educación obligatoria sobre el alcohol.

Instalación y mantenimiento de un dispositivo de bloqueo de encendido (IID).

Aumento en las primas de seguro de auto, que pueden dispararse tras una condena por DUI.

En total, el costo financiero de un DUI en California puede superar los US$10.000, sumando todos los gastos asociados.