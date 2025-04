Estas son las sanciones para inmigrantes en Texas que no lleven evidencia de registro: incluyen multas y deportación

El cumplimiento de los requisitos de registro ante el gobierno federal es una obligación esencial para muchos inmigrantes en Estados Unidos, especialmente para aquellos que residen en Texas, uno de los estados de mayor ingreso migratorio. Según la Orden Ejecutiva 14159 firmada por el presidente Donald Trump, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ahora tiene la autoridad para exigir que los extranjeros que permanecen en el país por 30 días o más cumplan con este proceso y porten la evidencia de su registro. Las consecuencias por no llevar este registro son severas e incluyen sanciones que van desde multas hasta la deportación inmediata.

Este registro es obligatorio para todos los extranjeros de 14 años o más que estén en el país por más de 30 días y que no hayan sido registrados o no se les hayan tomado huellas dactilares durante su entrada al país. Aquellos que no cumplan con esta ley pueden enfrentarse a serias sanciones legales, especialmente en un estado como Texas, donde los controles migratorios son estrictos y las políticas del DHS se aplican de manera rigurosa.

¿Qué inmigrantes deben registrarse y cómo obtener la evidencia?

Según la Orden Ejecutiva 14159, la responsabilidad del registro recae sobre todos los inmigrantes mayores de 14 años que estén en el país por más de 30 días y que no hayan sido registrados o no se les hayan tomado huellas dactilares durante su entrada al país. En cuanto a los menores de 14 años, los padres o tutores legales son responsables de asegurarse de que sus hijos se registren una vez lleguen a la edad adecuada. Además, cualquier inmigrante que ya haya sido registrado debe presentar nuevamente su solicitud al cumplir 14 años para actualizar su estatus y huellas dactilares.

Una vez completado el proceso de registro, los inmigrantes recibirán una evidencia de su inscripción, la cual deben llevar consigo en todo momento. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha implementado el formulario G-325R, una herramienta para que los extranjeros se registren y también puedan hacer el proceso en línea, facilitando el cumplimiento de la ley. Los residentes mayores de 18 años deben portar este documento en todo momento y estar preparados para presentarlo cuando lo soliciten las autoridades.

¿Qué inmigrantes están exentos de registrarse?

Los nativos americanos nacidos en Canadá bajo la sección 289 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) y los miembros de la Tribu Kickapoo de Texas están exentos de registrarse. También aquellos que completaron el registro en el momento de su entrada al país.

Tampoco deben iniciar este procedimiento aquellos extranjeros que estén en procesos migratorios como:

Permiso de residencia

Estatus de Protección Temporal ( TPS )

) Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA)

Refugio

Asilo

Parole humanitario

Para estos grupos, el registro no es obligatorio, ya que se encuentran en un proceso migratorio especial que no requiere la inscripción bajo las normas generales.

Sanciones a inmigrantes por no llevar evidencia de registro

Los extranjeros que no porten la evidencia de su registro cuando sea requerido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) estarán cometiendo una infracción que se tratará como un delito menor. En caso de ser hallados culpables, podrían enfrentar una multa de hasta US$5,000, un encarcelamiento de hasta 30 días, o ambas sanciones de forma conjunta. Este incumplimiento no solo conlleva consecuencias económicas o penales, sino también migratorias. Aquellos que no porten la evidencia del registro pueden ser sujetos a un proceso de deportación inmediata, lo que pone en riesgo su permanencia en Estados Unidos.

Adicionalmente, la ley exige que cualquier extranjero que cambie de dirección notifique a USCIS dentro de los diez días posteriores a su mudanza. El incumplimiento de este requisito también puede resultar en sanciones graves, incluyendo la deportación, a menos que el extranjero pueda demostrar que el incumplimiento fue involuntario o que existió una excusa razonable. Estas medidas refuerzan la necesidad de cumplir con todos los requisitos migratorios, buscando asegurar que los inmigrantes mantengan su estatus legal y eviten problemas legales en su residencia en el país.