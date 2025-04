¿Es el Viernes Santo un feriado federal en Estados Unidos? Conoce la lista completa de días festivos oficiales 2025

A medida que se acercan las celebraciones de Semana Santa, incluyendo el Viernes Santo y el Domingo de Pascua, es común preguntarse si estos días están reconocidos oficialmente por el gobierno federal. Sin embargo, a pesar de su relevancia religiosa, estas fechas no forman parte del calendario de feriados federales en el país.

En Estados Unidos, los feriados federales están vinculados principalmente a eventos históricos o patrióticos. El gobierno otorga estos días como descanso remunerado para empleados federales, y su reconocimiento puede influir en el funcionamiento de bancos, escuelas y oficinas públicas.

¿Es el Viernes Santo un día festivo federal en Estados Unidos?

No, el Viernes Santo no es considerado un feriado federal en Estados Unidos. Aunque muchas personas lo observan como parte de la tradición cristiana que precede al Domingo de Pascua, no está incluido en el calendario oficial del gobierno federal. Tampoco lo está el mismo Domingo de Pascua.

Los feriados federales suelen centrarse en conmemoraciones seculares que marcan hitos históricos del país, como el Día de la Independencia o el Día de los Caídos. Por ello, celebraciones de carácter religioso como el Viernes Santo no figuran entre los días de descanso obligatorios para empleados públicos.

¿Cuáles son los feriados federales restantes en Estados Unidos para el año 2025?

De acuerdo con la Oficina de Administración de Personal (OPM), aún quedan ocho feriados federales en lo que resta del año 2025. Durante estos días, es común que cierren oficinas gubernamentales, instituciones financieras y otros servicios no esenciales.

Estas son las fechas oficiales:

Memorial Day: 26 de mayo

26 de mayo Juneteenth: 19 de junio

19 de junio Día de la Independencia: 4 de julio

4 de julio Día del Trabajo (Labor Day): 1 de septiembre

1 de septiembre Día de Colón (Columbus Day): 13 de octubre

13 de octubre Día de los Veteranos: 11 de noviembre

11 de noviembre Día de Acción de Gracias: 27 de noviembre

27 de noviembre Navidad: 25 de diciembre

Estos días representan momentos clave de la historia y cultura estadounidense, y son observados a nivel nacional por empleados federales y muchas otras instituciones.