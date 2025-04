Le negaron la visa a un hombre de la India por decir que su novia vive en Estados Unidos y no tener viajes previos. Foto: composición LR

Le negaron la visa a un hombre de la India por decir que su novia vive en Estados Unidos y no tener viajes previos. Foto: composición LR

Una entrevista de menos de un minuto bastó para que un ciudadano de la India viera frustrado su sueño de visitar Estados Unidos. El solicitante, que compartió su experiencia a través de la red social Reddit bajo el usuario 'nobody01810', buscaba obtener una visa B1/B2, destinada a turismo o viajes de negocios cortos. Sin embargo, su solicitud fue denegada tras responder apenas tres preguntas en la Embajada de Estados Unidos en Nueva Delhi.

Lo que más llamó la atención fue la rapidez con la que el funcionario consular tomó la decisión de rechazar el visado, dejando al solicitante con más preguntas que respuestas. A pesar de haber explicado que deseaba vacacionar durante dos semanas en Florida y visitar lugares como Disney World y el Centro Espacial Kennedy, la entrevista terminó con una notificación de rechazo bajo el argumento 214(b), una de las razones más comunes de negación en procesos migratorios.

¿Por qué le negaron la visa B1/B2 en menos de un minuto?

Según el relato publicado en Reddit, el hombre acudió a su entrevista con un plan de viaje completamente organizado. Sin embargo, las respuestas que ofreció al funcionario —aunque sinceras— habrían generado sospechas sobre sus verdaderas intenciones. Durante la entrevista, respondió que no tenía experiencia previa en viajes internacionales y que su novia residía en Estados Unidos. Esto último, según usuarios de la plataforma, habría sido un factor determinante para que el agente de migración sospechara que el solicitante planeaba quedarse en el país de forma irregular.

El rechazo se dio con base en el artículo 214(b) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite denegar una visa si el oficial consular considera que el solicitante no ha demostrado suficientemente sus lazos con su país de origen, lo que podría indicar la intención de no regresar.

PUEDES VER: La nueva ley de tránsito en California firmada por Gavin Newsom impone fuertes multas sin detener a los conductores

¿Mencionar a una pareja en Estados Unidos afecta una solicitud de visa?

De acuerdo con varios usuarios que comentaron en Reddit, sí. Aunque no es ilegal tener una pareja en Estados Unidos, los funcionarios consulares suelen interpretar este tipo de vínculos como un riesgo de permanencia no autorizada. Si una persona no presenta antecedentes de viajes al extranjero y tiene una conexión sentimental en Estados Unidos, podría parecer que existe la intención de usar la visa de turista como vía para establecerse en el país.

Uno de los comentarios más destacados en la publicación explicó: “A los ojos del oficial, no tienes historial de viajes y sí una relación afectiva en Estados Unidos.